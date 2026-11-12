Trent’anni di cantieri, attese e polemiche. L’Asse Mediano è stato un parto lungo e travagliato per Cagliari, un’opera rimasta sulla carta per anni e realizzata a pezzi, tra ostacoli, espropri e proteste. Il progetto nasce negli anni Sessanta, con il Piano regolatore di Enrico Mandolesi, che immagina una grande arteria capace di collegare la zona di Sant’Elia alla Statale 131, alleggerendo il traffico del centro.

I lavori partono a metà degli anni ‘70, ma procedono a rilento, tanto che per quasi vent’anni l’Asse resta una grande incompiuta cittadina. L’apertura al traffico arriva soltanto nel 1995, durante il mandato del sindaco Mariano Delogu, ma il percorso è ancora incompleto e si interrompe a Pirri. Bisognerà attendere il 2006 per vedere finalmente realizzato il collegamento nella sua configurazione attuale, con il primo cittadino Emilio Floris che innalzò i limiti di velocità a 70km/h e permise l'installazione degli autovelox fissi, che per qualche tempo fecero una strage di multe, garantendo però così maggiore sicurezza.

Tre decenni di lavori per un’infrastruttura che ha rivoluzionato la mobilità cittadina, ma che oggi, tra incidenti e criticità, continua a mettere alla prova chi la percorre.

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