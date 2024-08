Trentamila euro per salvare Batteria 

Trentamila euro per salvare la pineta di Batteria. Tanto costa al Comune di Tortolì l’operazione ambientale, tra onorari del progettista e manodopera qualificata per il taglio di 750 piante, numero indicato sull’ordinanza emessa dalla Forestale. Un intervento necessario per bonificare l’oasi infestata dal tomicus, l’insetto distruttore delle piante che s’è divorato mezza pineta. Per 11.284 euro l’ente di via Garibaldi ha aggiudicato all’agronomo Giorgio Falchi il progetto di abbattimento delle conifere e l’elaborazione del piano di contenimento fitosanitario endoterapico delle stesse, con l’obiettivo di assicurare la conservazione del patrimonio del parco. Altri 20 mila euro vanno alla ditta specializzata che dovrà eseguirà il lavoro di taglio e rimozione dei tronchi.

L’intervento

Non era più possibile aspettare. Ogni giorno che passa è un assist a porta vuota al coleottero divenuto ospite non gradito dell’oasi. Ecco perché negli ultimi mesi il Comune, con il coordinamento del personale della stazione forestale al comando dell’ispettore superiore Giorgio Usai, s’è adoperato per trovare le soluzioni adeguate alla bonifica. Sindaco e consigliere delegato all’Ambiente hanno seguito la vicenda, a stretto contatto con i ranger che hanno condotto più di un sopralluogo nel parco dominato dal tomicus. È proprio il titolare della delega all’Ambiente, Riccardo Falchi, a confermare la conclusione delle procedure amministrative che anticipano il vero e proprio arrivo dei boscaioli. «Stiamo intervenendo secondo le direttive dei massimi esperti del settore. Per quanto possibile vogliamo salvaguardare la pineta verso cui la comunità nutre un sentimento di appartenenza».

Operazione certosina

Oltre al taglio, la ditta incaricata dovrà curare anche lo scortecciamento del materiale a terra. In più i boscaioli dovranno sgomberare la pineta dagli alberi abbattuti, dalle piante schiantate naturalmente e dei residui di scortecciamento. I tempi sono stretti: il taglio è da effettuarsi entro agosto. Per evitare la diffusione dei parassiti presenti durante il trasporto, la Forestale sollecita l’allontanamento dal sito di tutto il materiale di risulta, la cippatura dello stesso in un altro piazzale e il conferimento in un impianto di distruzione. Dopodiché, tra settembre e ottobre, il Comune avrà l’onere di posizionare dei tronchi-esca, costituiti da pezzi di tronco di pino distribuiti nell’oasi a poche centinaia di metri gli uni dagli altri e disposti in catasta nelle zone in cui la presenza del coleottero è risultata maggiore.