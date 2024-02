Trentamila abitanti e neanche un taxi 

Quasi trentamila abitanti e nessun taxi in città. Solo alcuni mezzi a noleggio con conducente, che però non sempre è semplice contattare per prenotare un viaggio fuori Selargius. Un problema emerso durante l’ultima riunione del Consiglio comunale, con una mozione arrivata dai banchi della maggioranza e la proposta - votata all’unanimità - di predisporre un regolamento taxi al fine di istituire il servizio nel territorio.

La proposta

La mozione è stata presentata dall’esponente dei Riformatori Gennaro Fuoco. Nel documento l’esponente della maggioranza fa riferimento «all’importanza demografica di Selargius all’interno della Città metropolitana, e quanto i servizi alla mobilità incidano sulla qualità della vita delle persone. Compresi i taxi, un servizio che può essere espletato sia attraverso postazioni fisse individuate dall’amministrazione comunale che tramite un centro radio», suggerisce Fuoco. «Una parte delle licenze che il Comune potrebbe concedere possono essere destinate ad autovetture per clienti con disabilità e - a mio avviso - almeno il 20 per cento riservate al servizio notturno, che nell’area metropolitana risulta notevolmente carente e risulta», aggiunge il consigliere, «un’esigenza particolarmente sentita dai giovani dopo serate in discoteca fra amici. In base agli studi effettuati nel settore mobilità, e al numero di abitanti», dice ancora, «si può ipotizzare che il Comune di Selargius possa rilasciare un numero di licenze compreso tra 10 e 15, prevedendo almeno due postazioni fisse che potrebbero essere una nel centro storico - nei pressi del Municipio - e l’altra a Su Planu».

Sì della minoranza

Proposta sposata anche dalla minoranza. «Sono d’accordo sui taxi, ma a condizione che mettiamo mano anche al servizio di noleggio con conducente», sottolinea il consigliere Franco Camba. «È necessario che l’amministrazione comunale verifichi chi ha le licenze, e si attivi affinché vengano resi pubblici - anche tramite il sito istituzionale del Comune - i numeri di telefono da contattare se si vuole prenotare il servizio. Da una semplice ricerca su Google io non ho trovato niente, e come me succede a tanti selargini».

Il sindaco

D’accordo anche il sindaco, che ha assicurato l’impegno affinché «il servizio taxi venga attivato quanto prima perché in una città come Selargius serve», le parole del primo cittadino Gigi Concu. Attendere per mezz’ora un taxi che arriva da Cagliari o da Quartu è un disagio, così come doverlo prenotare dal giorno prima, e durante l’estate diventa impossibile trovarne uno a disposizione». E sulle licenze del noleggio con conducente Concu precisa: «Quelle rilasciate dal Comune risultano sei, farò verificare se il servizio viene garantito da tutti e, se possibile, se le licenze possono essere incrementate». Ora la pratica passa agli uffici e alla commissione competente, poi spetterà al Consiglio l’approvazione del regolamento per l’attivazione del servizio taxi in città.

