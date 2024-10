Trenta ulivi in corso Umberto in attesa di dieci panchine 

Trenta piante d’olivo convertono corso Umberto in un giardino. I vasi sono stati messi a dimora ieri lungo il lato destro del tratto, dove presto verranno collocate anche una decina di panchine. «Il lavoro continua», ha detto il sindaco di Tortolì, Marcello Ladu, al termine delle operazioni di posizionamento degli arredi. «Stiamo arredando con elementi eleganti un’area che solo fino a un anno fa era ostaggio del degrado. Così finalmente, dopo questi ultimi interventi, corso Umberto potrà essere chiamato il salotto della nostra cittadina». In tanti, ieri, si sono soffermati a osservare i nuovi arredi, compiacendosi per la cura dell’allestimento. Ufficialmente l’amministrazione non si è ancora pronunciata sulla futura destinazione del Corso, che resta sospesa tra l’ipotesi di un tratto esclusivamente pedonale oppure di un ritorno al passato con il transito dei mezzi. Tuttavia, di recente il Comune ha promosso un sondaggio (non vincolante) popolare che ha espresso un parere netto. Sulla pagina social dell’ente hanno votato 1.156 persone, con il risultato che l’apertura esclusivamente pedonale ha raggiunto il 48,8 per cento dei consensi. La seconda alternativa, l’apertura parziale al traffico veicolare (con giorni e fasce orarie determinate), si è fermata al 40,5 per cento.

Appena il 10,7 per cento si è schierata per l’apertura al traffico veicolare, che andrebbe in continuità con il passato recente. Restano comunque in corso diverse valutazioni con il coinvolgimento dei commercianti. (ro. se.)

