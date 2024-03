Trenta telecamere in porto 

Al porto di Arbatax sguarnito di telecamere arrivano 30 occhi elettronici. Le installerà l’Autorità di sistema portuale per garantire la sicurezza nell'area di competenza. Sono cinque le zone dello scalo che verranno coperte dall’impianto di videosorveglianza: le banchine di levante, ponente e riva, l’ex stazione marittima e l’area parcheggi. Saranno telecamere ad alta risoluzione che verranno gestite e supervisionate dal personale specializzato che opererà nell’apposita postazione allestita in un fabbricato sistemato all’interno dell’area sterile.

Le telecamere saranno divise in tre categorie: una con sistema di lettura targhe, una di tipo fisso e un’altra con alto potenziale di zoom. L’importo dell’investimento complessivo, che sarà messo a gara, è pari a 600 mila euro. «Procediamo celermente con la tabella di marcia di adeguamento del porto agli standard più elevati previsti dalle normative di security», ha detto Massimo Deiana, presidente dell’Authority. «L’installazione dell’impianto di videosorveglianza - ha aggiunto - rappresenta un passo importante per la sicurezza dei passeggeri e della stessa comunità portuale che opera nello scalo».

Intanto, la procedura per radere al suolo il caseggiato dell’ex compagnia portuale segna un passo in avanti. Al culmine di diversi sopralluoghi tra Authority e Comune di Tortolì è emersa l’esigenza di demolire i fabbricati perché «occupano l’area di collegamento col piazzale che ospita le Rocce Rosse in cui si concentrano importanti flussi turistici e di riallocare i servizi per i passeggeri in una nuova struttura di facile rimozione».

L’Authority ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione che annuncia lavori per 1,3 milioni di euro, importo che comprende anche la realizzazione dell’edificio polifunzionale nell’area imbarchi. L’intervento è stato inserito nel prossimo aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche dell’ente che governa il porto.

Per il 2024 l’Autorità di sistema ha pronti 10 milioni di euro da investire per opere e nuovi progetti, in particolare quelli legati allo sviluppo della nautica da diporto.

