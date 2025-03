Trenta studenti in trasferta nelle aziende di Malta 

Si è concluso il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento che ha visto coinvolte varie classi dell’istituto alberghiero di Desulo, dell’Itc Antonio Maxia di Aritzo e dell’Iti Gramsci di Tonara impegnate a Malta in un viaggio d’istruzione di quindici giorni.

Le giornate di formazione hanno coinvolto trenta ragazzi in diverse attività fra aziende del settore chimico, economico e agroalimentare. Per loro è stata l’occasione per allargare gli orizzonti e condividere un’esperienza entusiasmante. Soddisfatti anche i docenti accompagnatori Bruno Nasone, Anna Abis, Silvia Floris e Alessandra Cugusi.«Si tratta di un’idea progettuale partita dall’istituto alberghiero di Desulo - dichiara la docente Anna Abis che ha curato il progetto - e ha coinvolto gli altri istituti. In questo modo, puntando a fare rete, sono state create occasioni di scambio e crescita per i nostri ragazzi».

Spiega il dirigente scolastico Luca Tedde: «Il nostro istitutivo superiore coglie tutte le opportunità che possano essere utili alla formazione dei giovanissimi. Il percorso per le competenze trasversali di questi giorni segue quello della scorsa estate in Irlanda. Proseguiremo con questa e altre iniziative».

