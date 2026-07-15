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Sassari.
16 luglio 2026 alle 00:33

Trenta reati, l’ultimo gli frutta 26 euro 

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Trenta reati commessi in vent’anni. L’ultimo, una rapina impropria che gli ha fruttato un bottino misero, appena 26 euro. È quanto sottratto, nel 2022, dal 50enne Francesco Scarpa al “Planet Win” di via Turritana a Sassari. L’uomo, con l’aiuto di un complice che faceva da palo, si era introdotto nella sala e aveva danneggiato una slot machine prendendo l’esigua somma, tutta in monete. Forse l’intenzione era rubare anche dalle altre apparecchiature e mettere insieme una cifra più consistente. Ma non aveva tenuto conto delle telecamere di videosorveglianza che lo stavano riprendendo.

La proprietaria, viste le immagini, era piombata nel locale. Alla vista della donna Francesco Scarpa, con l’aiuto del complice, scappa spintonandola e facendola cadere a terra per poi sparire per le vie del centro. Ieri in tribunale la pm Maria Paola Asara ha ripercorso la vicenda e anche la carriera del 50enne, pluripregiudicato per minacce, furto, evasione fino alle rapine e alla rapina impropria, come quella contestata stavolta. L’accusa ha chiesto tre anni e quattro mesi mentre l’avvocato della difesa, Stefano Piras del foro di Cagliari, ha chiesto l’assoluzione. Il collegio, presieduto da Monia Adami, a latere Sara Pelicci e Stefania Mosca-Angelucci, ha inflitto a Scarpa una pena di 2 anni 2 mesi e 20 giorni.

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