Trenta ragazzi per sette giorni al Dinamo camp di basket 

La Dinamo fa scuola a Lanusei, nella cornice del Bosco Selene per il Dinamo Camp organizzato dalla società cestistica cittadina, la Asd Basket Lanusei, in collaborazione con il Comune. Sei giorni, dal 24 al 29 luglio, in cui trenta ragazzi e ragazze - dagli 8 ai 15 anni - si sono divertiti giocando a basket seguiti dai responsabili tecnici della Dinamo e con ospiti speciali del calibro di Debora Carangelo e Tommaso Raspino.

La presidente della Asd Basket Lanusei, Antonella Alterio è entusiasta. «C’è un grande lavoro dietro questo sogno realizzato grazie al supporto di Giovanni Piras, responsabile del settore giovanile della Dinamo e Roberta La Mattina, direttore sportivo della Dinamo Women».