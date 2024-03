Trenta nomi per la Giunta Todde: poi sarà selezione 

Trenta nomi sul tavolo della presidente entro domani. Le regole confezionate lo scorso lunedì per i partiti di maggioranza parlavano chiaro: sette giorni di tempo a disposizione di ognuno per proporre tre nomi per altrettanti assessorati. Dopodiché sarà Alessandra Todde a fare sintesi fino ad ottenere la squadra di dodici. Qualcuno, prima di fornire alcuna indicazione, aspetterà di interloquire con la governatrice pentastellata, magari per rifare il punto sulle priorità della Giunta che nascerà tra poco. Ad esempio, si chiedono già alcuni esponenti della maggioranza, «riformare la legge del 1977 che disciplina le competenze dell’Esecutivo avrà davvero la precedenza su tutto o sinora abbiamo scherzato?». Lo stesso Pd dovrebbe formalizzare le sue proposte solo dopo la direzione in programma sempre domani a Oristano.

Incontri bilaterali

Ad ogni modo, da fonti molto bene informate sull’agenda della presidente, trapela che già da martedì o mercoledì dovrebbero intensificarsi le trattative con incontri bilaterali tra Todde e le dieci forze politiche della coalizione. Inoltre, non ci sarà alcuna regola che impone le dimissioni ai consiglieri che dovessero diventare assessori. Tuttavia, la presidente avrebbe già le idee chiare sul fatto che non potranno essere più di quattro su dodici. Uno di questi dovrebbe essere Giuseppe Meloni (Pd), nel ruolo di vicepresidente e assessore agli Enti locali o al Bilancio. Anche Antonio Piu (Rossoverdi) è lanciatissimo per una casella, forse i Lavori pubblici. Tra i consiglieri potrebbe entrare in Giunta (magari alla Sanità) il progressista Francesco Agus, e quasi certamente uno degli uscenti rieletti del M5S, più Roberto Li Gioi che Desirè Manca. La consigliera più votata in Sardegna probabilmente punterà alla presidenza dell’Assemblea. Ma sarà difficile raggiungere l’obiettivo, trattandosi di un ruolo che spetta in genere al primo partito della coalizione, quindi al Pd, magari a Piero Comandini. I Dem hanno undici consiglieri e sulla base del Cencelli (un assessore ogni tre consiglieri) puntano a quattro posti in Giunta: oltre Meloni, Cesare Moriconi (forse al Bilancio), Anna Maria Busia (Affari generali) e un’altra donna, forse Camilla Soru. Ma è difficile che Todde possa accettare di lasciare un terzo della Giunta nelle mani dei democratici. Oltretutto la pentastellata vorrà indicare due nomi solo a lei riferibili che – non è da escludere – potrebbero anche arrivare da fuori. Un posto spetterà alla lista Uniti con Todde che ha tre seggi nell’Assemblea: in questo caso sono in corsa Sebastian Cocco, Laura Caddeo per l’Istruzione, Giovanni Dore per i Trasporti. Un’altra casella dovrebbe essere a disposizione di Orizzonte Comune, con Franco Cuccureddu o l’ex sindaca di Pula Carla Medau al Turismo. Un assessorato anche per Sinistra Futura: Luca Pizzuto o la sindaca di Guasila Paola Casula sono i nomi papabili per il Lavoro. I socialisti hanno solo due consiglieri e difficilmente riusciranno a entrare in Giunta. Ancora più basse le quotazioni di Demos e Fortza Paris, le due sigle che non sono riuscite a piazzare nessuno in Consiglio regionale. Ma dovrebbe valere il criterio sulla «riconoscibilità politica anche a chi non ha rappresentanti eletti».

Il caso Cagliari

Nelle trattative nono potranno passare in secondo piano le questioni legate alle Comunali a Cagliari. Esiste un accordo nel Campo largo sulla candidatura a sindaco di Massimo Zedda (Progressisti)? Presumibilmente sì. Ma sarà rispettato? Se sì, allora l’ex primo cittadino non entrerà in Giunta.

