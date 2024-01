Trenta multe al giorno, l’autovelox più temuto è a Monastir (sulla 131) 

Più di 11.200 multe nel 2022 e un gettito annuo di oltre un milione e mezzo di euro, una bella iniezione di denaro nel bilancio comunale. Il dato del 2023 parla di 7.254 sanzioni ma risente del cantiere per la sostituzione del guardrail centrale sulla Statale 131 durato 4 mesi e che ha imponeva un limite di velocità a 50 chilometri orari. A distanza di quasi 15 anni dall’installazione, l’autovelox fisso sulla Statale 131, a Monastir, continua a fare vittime fra gli automobilisti dal piede pesante. I numeri (30 automobilisti vengono immortalati e sanzionati ogni giorno dall’occhio elettronico) sono lontani dal dato del 2018 (anno in cui si è registrato il picco, con 15.872 sanzioni) e dividono in due categorie gli automobilisti che incappano nell’autovelox sistemato nel 2009 al chilometro 19,600 della 131, in direzione Cagliari: chi ha mandato ormai a memoria la presenza del dispositivo e (come per una sorta di riflesso condizionato) stacca il piede dall’acceleratore, e chi invece continua a infrangere il limite dei 90 chilometri orari, che vale la sanzione e la decurtazione di punti dalla patente.

I numeri

Stando agli ultimi anni, nel 2017 14.869 verbali, 15.872 nel 2018, 14.062 nel 2019, 11.312 nel 2020, 12.913 nel 2021 e appunto 11.236 nel 2022 e 7254 nel 2023.

«Le violazioni sono ancora tante ma stanno calando, segno che lo scopo preventivo, e cioè ridurre la velocità e la pericolosità in quel tratto della statale, prefissato dal Comune di Monastir con l’installazione del dispositivo, sta pian piano funzionando», commenta Francesca Onnis, da giugno 2020 comandante della Polizia locale di Monastir. «Ma l’aspetto fondamentale è che non si sono più verificati incidenti mortali nel tratto di Monastir della Statale. Un risultato per noi straordinario».

I numeri in Municipio non tornano se si parla di incassi: oltre 800mila euro di verbali non incassati da inviare ad Agenzia delle entrate. «Si tratta dell’iscrizione al ruolo coattivo di tutte le sanzioni amministrative, relative alla violazione del Codice della strada notificate nel 2022 e non pagate bonariamente entro i termini di legge dai trasgressori», conferma Gianluca Lampis, vicesindaco di Monastir. Complessivamente il numero delle sanzioni che compongono il coattivo del 2022 è di 17mila e 260, 11.236 delle quali sono relative all’autovelox mentre il resto (codice 208) derivano da infrazioni al Codice della strada in generale: divieto di sosta, mancata assicurazione, patente imbrattamento strada, occupazione e pubblicità abusiva.

Le reazioni

«L’autovelox di Monastir? Adesso rispetta la legge, è opportunamente segnalato, al contrario di quanto avveniva una decina di anni fa, come provano le centinaia di sentenze di annullamento delle multe». L’avvocato Renato Chiesa ha difeso davanti al giudice di pace tanti automobilisti che si erano ritenuti sanzionati ingiustamente dall’apparecchio piazzato dal Comune al chilometro 20 della Statale 131 in direzione Cagliari. «Semmai - prosegue l’avvocato Chiesa - il discorso da fare oggi è un altro. Come mai ancora tante multe? Circa trenta al giorno? Significa che in trenta momenti della giornata in quel tratto si vengono a creare altrettante situazioni di potenziali pericoli. E in questo senso la funzione di deterrente dell’apparecchio fisso è fallimentare. L’autovelox ideale dovrebbe registrare zero multe al giorno, incassare niente. Così sarebbe veramente un argine alle situazioni di pericolo sulla strada».

«Non siamo contrari a priori all’installazione degli autovelox da parte dei Comuni», dichiara Giuliano Frau, presidente della sezione cagliaritana dell’Associazione consumatori (Adoc) «ma occorre sempre piazzarli cum grano salis, con un certo criterio, in modo che possano garantire effettivamente la sicurezza e che non siano uno stratagemma per incassare soldi. Quello di Monastir? Adesso è ben segnalato, non ci sono dubbi, ma a mio avviso sarebbe stato preferibile spostarlo rispetto alla posizione attuale, dove non svolge al meglio la sua funzione. Si trova in pieno rettilineo, in discesa, mentre più avanti c’è una curva pericolosa. Invece, a nostro parere l’autovelox piazzato dal Comune di Monserrato sulla Statale 387 andrebbe rivisto: in quel tratto il limite di 50 chilometri all’ora non ha senso».

RIPRODUZIONE RISERVATA