«Trenta morti, i suicidi in carcere sono una tragedia» 

Prima un flash-mob con gli avvocati della Camera penale cittadina che, in piedi sulla scalinata del Tribunale, hanno letto uno ad uno i nomi dei trenta detenuti morti suicidi dall’inizio dell’anno (due in Sardegna). Poi un convegno con i massimi esperti regionali in tema di emergenza penitenziaria, nel corso del quale – ieri mattina – è arrivata la tragica notizia che il bilancio è salito ancora: un’altra persona si è tolta la vita in cella.

«Vogliamo sensibilizzare l’opinione pubblica sul numero dei suicidi nelle carceri: durante l’evento abbiamo appreso di un altro suicidio a Como» spiega Franco Villa, presidente della Camera penale che ha organizzato l’iniziativa. «I detenuti vivono in condizioni disumane, degradanti e contrarie al senso di dignità. Ciò dipende sia dal sovraffollamento carcerario, 61.064 detenuti al 31 marzo 2024, sia dalle condizioni sanitarie, visto che ci sono moltissimi detenuti psichiatrici e tossicodipendenti. Bisogna prendere dei provvedimenti urgenti come l’amnistia e l’indulto, ma anche attività di housing, oltre a rendere la detenzione pù rispettosa della dignità dell'individuo».

L’avvocato Erika Dessì, referente della Commissione diritti umani dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari, si focalizza su due problemi. «La maggior parte dei suicidi che avvengono in carcere riguarda detenuti che ci sono appena entrati», chiarisce, «l'altra parte di suicidi riguarda le persone che, dopo una lunga detenzione, sono ormai vicine ad uscire. Trascorsa una vita in cella si ha paura di quello che si trova fuori: non c'è un progetto per il reinserimento del detenuto nella società».

Al convegno ha partecipato anche la giudice Cristina Ornano, presidente del Tribunale di sorveglianza di Cagliari. «Bisogna guardare ai detenuti come persone», sottolinea, «il suicidio non è un fatto solo privato ma ha una rilevanza sociopolitica. Bisogna intraprendere iniziative a livello locale con la collaborazione tra le istituzioni, terzo settore e imprese: migliorerebbe la qualità della vita in carcere e si restituirebbero alla vita civile persone che non sono più un costo ma una risorsa, avendo riprogettato la loro esistenza nel senso della legalità. Dovremmo andare verso una presa in carico globale della persona e dei suoi bisogni di cura e di formazione».