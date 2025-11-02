VaiOnline
Carbonia.
03 novembre 2025 alle 00:08

Trenta milioni per le case comunali 

Nove progetti per riqualificare il patrimonio immobiliare della città 

Nove progetti, del valore complessivo di circa trenta milioni di euro, per intervenire sul patrimonio abitativo di Carbonia. Il Comune ha risposto agli avvisi per i fondi del piano Just Transition Fund con l’intento di realizzare il progetto CASA (CArbonia per la Sostenibilità Abitativa) riconducibile a una strategia per la riqualificazione degli immobili comunali destinati all’edilizia sociale e all’edilizia residenziale pubblica. «L’amministrazione ha fatto una ricognizione delle esigenze di efficientamento del patrimonio edilizio comunale che ammonta circa a 30 milioni di euro e auspica che circa un quinto possano arrivare nelle casse comunali», spiega il sindaco Pietro Morittu.

La mappa

Le aree interessate sono dislocate in diverse zone della città e riguardano quasi tutti gli edifici di proprietà comunale. Si tratta nello specifico degli ex alberghi operai di via Costituente-angolo via Trieste, di via Costituente-angolo via Dello Sport, di via Mazzini (attuale sede della polizia locale ma comprendente anche l’ex casa dell’anziano), del comparto di edilizia sociale di via Angioy e via Dante (i cinque palazzoni più i due in fase di completamento nelle vicinanze del campo Santa Barbara), degli alloggi a canone sociale presso il Cantiere di via Trieste, del comparto abitativo di piazza Marinai d’Italia, degli alloggi a canone sociale di piazza I Maggio, del comparto abitativo di via Lucania, degli alloggi comunali di via Lubiana (all’interno dell’ex mattatoio dove oggi si trova la sede della Somica).

Le opere

Complessivamente i progetti si pongono l’obiettivo di perseguire l’inclusione sociale, creando contesti urbani più inclusivi e attrattivi, migliorando la qualità degli alloggi esistenti di edilizia residenziale e popolare e la vivibilità degli insediamenti, creando ambienti più sani, confortevoli e funzionali. Ogni intervento poi si propone di garantire alloggi dignitosi, sicuri e sostenibili a famiglie a basso reddito, che siano adeguati agli standard di sicurezza sismica e strutturale, i cui consumi energetici e le emissioni siano in linea con gli obiettivi di transizione ecologica. Il sindaco Morittu è soddisfatto: «Siamo contenti che si possa lavorare per promuovere l’efficientamento del patrimonio edilizio comunale. Il tema della casa è di importanza fondamentale, visto il contesto sociale in cui viviamo, e anche il Comune grazie alla revisione dei fondi JTF auspica che si possa intervenire sulla gran parte del patrimonio abitativo. Il tutto – conclude – si è reso possibile grazie al grande lavoro degli uffici e degli assessori alle politiche della casa e manutenzioni Giuseppe Casti, ai lavori pubblici Manolo Mureddu e al patrimonio Giorgia Meli».

