Trenta milioni per gli artigiani  

In arrivo 30 milioni di euro per le imprese artigiane della Sardegna. Giunta e Consiglio rifinanziano la Legge 949 per lo sviluppo del settore. La soddisfazione di Confartigianato Sardegna che rivendica il risultato. Giacomo Meloni e Daniele Serra (presidente e segretario Confartigianato Imprese Sardegna): «Fondamentale per continuare il percorso di sostegno a chi è capace di creare reddito e dare lavoro».

La pubblicazione del Buras certifica che sono 30 i milioni di euro che la Legge Finanziaria 2025 della Sardegna ha destinato per lo sviluppo delle imprese artigiane della Sardegna. «Apprezziamo lo sforzo che la Regione ha fatto per trovare i fondi necessari far ripartire un settore che si è sempre dimostrato economicamente portante e trainante», dicono ancora Meloni e Serra. «Non dobbiamo mai dimenticare che le 34mila imprese artigiane sarde producono 2miliardi e mezzo di euro di valore aggiunto, quota che rappresenta il 7,8% del complessivo valore aggiunto regionale della Sardegna».

RIPRODUZIONE RISERVATA