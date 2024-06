Trenta isole ecologiche nelle spiagge del litorale  

Sono una trentina le isole ecologiche sistemate dalla De Vizia, gestore dell’igiene urbana in città, nelle spiagge del Poetto e del litorale. Le Eco beach, così si chiamano, hanno le batterie di bidoni per la raccolta differenziata di plastica, vetro, secco e carta. Come l’anno scorso sono in legno e con una copertura dello stesso materiale.

Sono le uniche presenti nelle spiagge dove invece quest’anno non sono stati sistemati i normali cestini per le cartacce. Una decisione che sta facendo discutere i bagnanti. «Io ammetto che nelle spiagge della costa le isole ecologiche possano bastare perché sono più piccole», commenta Rita Atzori, «ma al Poetto ci sarebbero voluti anche i cestini a poca distanza gli uni dagli altri. Purtroppo la gente è incivile e non arriva fino a fondo spiaggia per gettare i rifiuti nelle isole ecologiche ma preferisce buttare tutto sulla sabbia».

E infatti soprattutto nei fine settimana i rifiuti non sono certo una rarità nella sabbia ma anche della passeggiata. Qui a dominare sono soprattutto le bottiglie di birra, ricordo di notti ad alto tasso alcolico, che vengono lasciate anche nei pressi del parco giochi per i bambini.

RIPRODUZIONE RISERVATA