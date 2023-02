Trenta giovani europei in Municipio 

Trenta operatori giovanili europei, a Cagliari per un progetto internazionale, incontreranno oggi il presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco nell’aula consiliare di Palazzo Bacaredda.

Il progetto internazionale si chiama “Sea”, (Sharing european youth policies around europe) ed è stato ideato e realizzato dall’associazione Studenti per la città.

L’incontro mira a stimolare il dibattito tra giovani a livello europeo, attraverso scambi di buone pratiche e condivisione di esperienze. L’obiettivo è quello di creare momenti di confronto e dibattito, basati sulle priorità politiche della Commissione Europea e degli Stati membri nel settore della gioventù.

I giovani, che resteranno nel capoluogo sino al 19 febbraio, avranno occasione di confrontarsi sulle sfide contemporanee e sulle risposte politiche attuate. Le attività includono, oltre gli incontri istituzionali, anche networking, tavole rotonde con decisori politici e attività educative basate su metodologie non-formali. Non mancheranno, inoltre, dei momenti di scambio interculturale, durante i quali si avrà l’opportunità di conoscere meglio la storia e la cultura della città. Alla fine del progetto, sarà creato un breve compendio che raccoglierà diverse esperienze e buone pratiche per le politiche giovanili, al fine di condividere idee, obiettivi ed esperienze di successo.

