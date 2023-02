Trenta giovani europei in Consiglio 

Sono stati accolti nella sala consiliare del Municipio dal presidente del Consiglio comunale, Edoardo Tocco, e dal consigliere Antonello Angioni, i 30 operatori giovanili provenienti da tutta Europa per il progetto internazionale “Sea – Sharing european youth policies around Europe”.

L'iniziativa, ideata e realizzata dall'associazione “Studenti per la città”, ha permesso ai ragazzi di arrivare a Cagliari dove sono in programma fino a domenica, attività di confronto, incontri istituzionali, networking e tavole rotonde che affronteranno temi legati all'importanza della partecipazione democratica, alle sfide contemporanee e alle risposte politiche attuali.

L'obiettivo del progetto è quello di stimolare il dibattito tra i giovani a livello europeo.

I ragazzi avranno anche la possibilità di conoscere la cultura e la storia di Cagliari attraverso le varie iniziative di contorno. Un primo passo è stato fatto proprio nel Palazzo Civico di via Roma dove, dopo i saluti e una breve chiacchierata con Tocco e Angioni, i giovani operatori hanno potuto ammirare il patrimonio artistico custodito a Palazzo Bacaredda.

Le attività, che rientrano nel programma Erasmus plus, includono incontri con decisori politici e attività educative basate su metodologie non-formali. Non mancheranno, inoltre, dei momenti di scambio interculturale. Alla fine del progetto, sarà creato un breve compendio che raccoglierà diverse esperienze e buone pratiche per le politiche giovanili, al fine di condividere idee, obiettivi ed esperienze di successo.