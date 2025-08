Trenta giorni di tempo per mettere in sicurezza l’ex casello 

Trenta giorni di tempo all’Agenzia del Demanio e alla Regione per mettere in sicurezza l’ex Casello di Carloforte, in viale Osservatorio astronomico. Dopo il sopralluogo dei tecnici comunali e della Polizia locale, il sindaco Stefano Rombi ha firmato l’ordinanza che chiama in causa il proprietario e il gestore dell’edificio che dopo decenni di abbandono è diventato un pericolo per l’incolumità pubblica, oltre che un simbolo di degrado e incuria.Una situazione rilevata dal sopralluogo di fine luglio. «L’immobile presenta una condizione di degrado avanzato su tutti i prospetti esterni – scrive Rombi – le facciate sono tutte soggette a distacco dagli intonaci perimetrali con distacco dei calcinacci lungo strada. Lungo il lato nord è inoltre caduta una grata sul marciapiede». Non è tutto: da due lati è possibile introdursi nell’edificio attraverso una persiana e una serranda divelta. «I varchi – si legge – permettono l’accesso non autorizzato, creando rischi per la sicurezza, la salute e l’ordine pubblico». L’ex Casello ha avuto diverse destinazioni ma dagli anni ’90 è inutilizzato. Ora l’ordine di metterlo in sicurezza entro 30 giorni mentre, entro 90 giorni, dovranno rimuovere i rifiuti e chiudere le aperture e verificare la necessità di un intervento strutturale.

