Trenta candelotti di gelatina esplosiva a Cala Sapone 

Una busta con 30 candelotti di gelatina esplosiva nascosta nella vegetazione, è stata rinvenuta ieri mattina dai carabinieri di Sant’Antioco in località Cala Sapone.

L’intervento dei militari è stato richiesto dalla centrale operativa, a seguito di una segnalazione ricevuta poco prima. Rilevata l’entità e la pericolosità del ritrovamento, le operazioni sono andate avanti con il supporto della Motovedetta Mtv 709 e del Nucleo anti sabotaggio del reparto operativo – Nucleo investigativo del Comando provinciale di Cagliari. A seguito del ritrovamento della “Santa Barbara” l’area è stata immediatamente isolata e messa in sicurezza dal personale specializzato del Nucleo anti sabotaggio, che ha proceduto alle operazioni di sopralluogo e bonifica dell’area. Operazioni che hanno avuto come conclusione, la deflagrazione controllata dell’esplosivo che è stato fatto brillare in condizioni di massima sicurezza. L’Autorità giudiziaria è stata tempestivamente informata dai militari che stanno procedendo con ulteriori accertamenti per chiarire la provenienza del materiale esplosivo e identificare eventuali responsabili. In particolare, i dubbi sono rivolti al perché quell’esplosivo sia stato nascosto in quel punto e soprattutto a quale finalità fosse destinato. Le indagini sono in corso. (s. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA