Trenta biciclette elettriche, così risorge il bike sharing 

Risorge il bike sharing. Il Comune promuove un maggior utilizzo della bicicletta elettrica e dei monopattini, strumenti di mobilità sostenibile che si integrano con il trasporto intermodale. La flotta dovrà essere costituita indicativamente da 30 monopattini e 10 bici elettriche, le cui unità potranno essere incrementate o ridotte a seguito della valutazione positiva della proposta e dell’accoglimento dell’istanza, connessa all’avviso pubblicato dall’ente di via Garibaldi che setaccia il mercato alla ricerca di un gestore del servizio. C’è un aspetto tecnico che segna il cambio di tendenza rispetto alla precedente tipologia di servizio offerta. Il progetto di mobilità sostenibile verrà assicurato a uso collettivo, ovvero gli utenti prendono le bici, le usano e le lasciano dove vogliono nella cittadina. Non devono riporle nelle apposite stazioni a rastrelliera, come succede con i tradizionali bike sharing. Proprio per questo lo stazionamento dei monopattini e delle bici elettriche, la cui prenotazione funzionerà interamente attraverso un’app del telefono, è consentito su area pubblica senza alcun vincolo di esclusiva negli ordinari spazi di sosta per motocicli e biciclette e negli altri modi previsti dal codice della strada, per cui non è previsto il pagamento del canone unico patrimoniale per l’utilizzo delle stesse aree. Gli spazi idonei da destinare alle postazioni di noleggio di monopattini e bici elettriche sono due al centro di Tortolì, uno a Porto Frailis, uno ad Arbatax e uno a Orrì. (ro. se.)

