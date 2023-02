Trenta auto danneggiate in un raid 

Per l’indagata l’accusa è di danneggiamento e furto. Dopo aver spaccato i vetri delle auto, avrebbe anche allungato le mani all’interno degli abitacoli portando via vari oggetti. I carabinieri l’hanno arrestata dopo aver raccolto più di una testimonianza che la inchioderebbe alle sue responsabilità. L’inchiesta è stata coordinata dal capitano Michele Cerri e dal tenente Ignazio Cabras.

Un raid come da tempo non capitava: i vetri di una trentina di auto parcheggiate nella notte a Quartu sono stati ridotti in frantumi con cacciaviti, una chiave inglese e anche a pugni. Presunta protagonista una donna di 40 anni, arrestata dai carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di via Milano al termine di una indagine-lampo che ha visto impegnate diverse pattuglie.

Nella tarda mattinata, la donna, Irene Aresu, era già di fronte al giudice per l’udienza di convalida: il magistrato ha accolto il quadro accusatorio degli investigatori in divisa, ha confermato l’arresto ed ha disposto il suo trasferimento al carcere di Uta, in attesa del processo che potrebbe tenersi in tempi brevi. La donna avrebbe però agito con un uomo che i carabinieri stanno ora cercando di individuare con l’esame delle immagini di telecamere posizionate nelle strade del raid.

L’accusa

Per l’indagata l’accusa è di danneggiamento e furto. Dopo aver spaccato i vetri delle auto, avrebbe anche allungato le mani all’interno degli abitacoli portando via vari oggetti. I carabinieri l’hanno arrestata dopo aver raccolto più di una testimonianza che la inchioderebbe alle sue responsabilità. L’inchiesta è stata coordinata dal capitano Michele Cerri e dal tenente Ignazio Cabras.

Gli altri blitz

Oltre che in piazza 4 Novembre, il raid ha interessato anche piazza Dessì e via Vittorio Emanuele e le auto danneggiate sarebbero circa trenta. Da alcune macchine sono stati portati via anche portafogli, una piccola telecamera, documenti e oggetti vari.

Indagini-lampo

Un lavoro investigativo scattato già nella notte dopo alcune telefonate arrivate alla centrale operativa della Compagnia di via Milano e dopo che una pattuglia aveva notato alcune auto danneggiate in piazza 4 Novembre e dintorni. Contestualmente in caserma sono arrivate anche le prime telefonate di testimoni e dei proprietari delle macchine danneggiate. I carabinieri hanno potuto raccogliere immediatamente le testimonianze di persone che hanno riferito di aver notato una donna e un uomo avvicinarsi ad alcune auto e poi sfondare i vetri. La coppia avrebbe rubato anche uno scooter, subito abbandonato e poi recuperato da una pattuglia dell’Arma.

Dal giudice

Alle otto del mattino l’identikit della prima responsabile era già definito tanto che a metà mattinata, la donna, fortemente indiziata, è stata individuata e accompagnata in caserma. Intorno a mezzogiorno è stata fermata e accompagnata in Tribunale per l’udienza di convalida. Nel primo pomeriggio, finita l’udienza, Irene Aresu, è stata accompagnata in carcere a Uta su decisione del giudice.

