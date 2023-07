Trenta artisti sardi dicono no all’eolico: 50 ore di musica non stop 

Contro l’eolico scende in campo il mondo della musica. Nella cornice del nuraghe Genna Maria, a Villanovaforru, un concerto ininterrotto di cinquanta ore sosterrà le battaglie contro i potenti delle multinazionali del vento. Un’idea visionaria del trombettista avant-jazz guasilese Riccardo Pittau, che si schiera contro la speculazione eolica: trenta artisti si esibiranno gratuitamente per cinquanta ore complessive, componendo la colonna sonora del sito archeologico nelle ore del giorno e della notte.

L’idea

L’evento, chiamato “Sea door 50” è la traduzione inglese di Genn’e Mari, la porta del mare, antico nome del sito nuragico di Genna Maria, luogo simbolico della verde Marmilla dove diversi sono gli impianti eolici progettati o in fase di realizzazione. Cinquanta, invece, sono gli anni che il 30 ottobre compirà Pittau, a cui è bastato un attimo per innamorarsi del territorio: «Ho visitato Genna Maria qualche settimana fa ed è stato subito amore. Sono rimasto colpito dall’energia del luogo, ideale per un progetto che avevo in mente dieci anni fa e del quale non feci nulla». Sposando la causa della lotta all’eolico Pittau ha deciso di proporlo alla cooperativa Turismo in Marmilla e al Parco e Museo Genna Maria: «Ho dovuto modificare il progetto, un concerto di 50 ore per i miei 50 anni». La maratona musicale inizierà dal tramonto del’11 agosto e si concluderà al tramonto del 13 e il costo del biglietto sarà di 10 euro e il ricavato servirà a sostenere la battaglia del territorio contro le pale.

«È l’occasione migliore per dire no allo scempio eolico – dice Vilma Pilloni della Turismo in Marmilla –, la finalità è raccogliere fondi per sostenere la battaglia che le comunità stanno intraprendendo contro la devastazione del paesaggio che si dovrebbe abbattere sui nostri territori, compromettendoli per sempre anche a danno dei monumenti archeologici, senza alcun ritorno in termini di beneficio locale».

Gli artisti

Pittau ha scelto i suoi compagni di viaggio per le loro caratteristiche musicali e umane: «Dovevano incastrarsi con la mia idea, con energia positiva da trasmettere, sposando la protesta all’eolico». Il suo appello ha riscosso successo. «Sempre dalla parte di chi resiste! Ecco perché partecipiamo», chiosa il bassista Adriano Orrù. «Più siamo e più la cosa può essere mediatica», sostiene il pianista e tastierista Alessio Zucca. «Una protesta musicale contro le installazioni selvagge che sono un modo assurdo di deturpare il paesaggio: l’ennesimo regalo di capitale pubblico ad aziende private», specifica Remo Scano, virtuoso del sitar. Tante le personalità del mondo dell’arte e della musica sarda: Lorenzo Balia, Alessandro Garau, Simone Sedda, Nicola Vacca , Stefano Vacca – batteria, Stefano Casti, Sebastiano Dessanay, Matteo Muntoni, Davide Sardo – basso, Silvia Corda, Andrea Sanna – piano/tastiere, Michele Deiana – launeddas, Ignazio Cadeddu, Luca Marcia, Roberto Massa, Raffaele Pilia – chitarra, Paolo Angeli – chitarra sarda preparata, Giuseppe Joe Murgia, Francesco Sangiovanni – sax, Francesco Nurra – voce, steel guitar, glockenspiel; Irene Salis – elettronica; Antonella Puddu, Michela Sale Musio, Tiziana Troja – attrice performer, Valentina Puddu – danzatrice performer; Massimiliano Toro – tabla.

Il futuro

La musica andrà a braccetto con poesia e danza, il tutto affiancato dall’installazione di Land Poetry “Entu” di Stefania Lai, che dice: «La nostra terra di schiaffi ne ha presi parecchi e continua, in cambio di pochi spiccioli, ad essere abusata». Il futuro? «Penso che se questa iniziativa, come suppongo, non dovesse bastare, ne organizzeremo delle altre –conclude Riccardo Pittau – ovviamente non da cinquanta ore perché questo sarà un concerto unico e irripetibile».

