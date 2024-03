Trenta all’ora, il Comune tira dritto 

Due nuovi dissuasori in arrivo. Nonostante le polemiche che montano a Lanusei Tira dritto l’assessore comunale all’Urbanistica, Gianni Perotti: «Siamo convintissimi della scelta fatta, anzi, ci stiamo apprestando a installarne altri due in via Tortolì. Stiamo scegliendo i punti precisi ma entro tra dieci verranno posizionati. I 30 chilometri orari? Sono dovuti per legge, posto che in centro abitato, per quanto uno possa andare di fretta, si deve tutelare l’incolumità di automobilisti e pedoni».

Il capo della polizia locale Antonio Murru spiega la ratio. «L’obiettivo è ridurre la velocità degli automobilisti e tutelare gli utenti deboli della strada. Vista carenza di marciapiedi questa soluzione era l’unica possibile». Il rallentatore fronte ecocentro, lungo la circonvallazione est, rimarrà fino al termine dei lavori per la messa in sicurezza dell’incrocio ma ci saranno, comunque, degli attraversamenti pedonali rialzati, e la settimana prossima verranno installate delle bande sonore con la funzione di rallentare i veicoli che imboccano l’incrocio.

Maria Grazia Gisellu dal ’98 ha l’azienda di famiglia nella circonvallazione a valle dove qualche anno fa, un'auto si è ribaltata, sfondando il cancello della sua proprietà. «Aspettavamo da un’infinità di tempo che si facesse qualcosa», dice- l’imprenditrice. «Ci è capitato di assistere a incidenti su incidenti. Era necessario un intervento. Il dissuasore ci deve essere. Uscire dl nostro capannone con i mezzi diventava un pericolo, più volte abbiamo rischiato l’incidente».

