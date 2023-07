Trenta all’ora e multe a pioggia 

La stretta sulla sicurezza stradale, annunciata dopo l’ultimo incidente mortale in città, è arrivata. La polizia locale ha intensificato i controlli, con la vigilanza attiva, che in concreto significa una pioggia di sanzioni per infrazioni stradali. In viale Costituzione arriva il limite di 30 chilometri all’ora. La linea della tolleranza zero, dettata dal primo cittadino di Nuoro, Andrea Soddu, è stata seguita alla lettera. Il comando della Polizia locale ha iniziato appositi servizi di controllo in tutta la città. Controlli che vanno oltre il pattugliamento passivo o il classico posto di blocco.

Gli agenti infatti, soprattutto nelle ore di punta, presidiano gli incroci più trafficati e pericolosi a piedi, e controllano ogni veicolo. Un controllo a tappeto. Nel mirino gli automobilisti alla guida senza utilizzare i sistemi di sicurezza obbligatori, o che usano smartphone. E il dato dei primi giorni di controlli è preoccupante: almeno sei nuoresi su dieci infrangono le regole.

Semaforo rosso

A rendere necessario l’intervento i dati allarmanti resi noti nei giorni scorsi dal comandante della Polizia locale, Massimiliano Zurru. Primo tra tutti l’indice di incidentalità, aumentato nei primi sei mesi del 2023, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, del 44 percento. A questi si inseriscono i quattro sinistri mortali che fanno balzare la città, rispetto alla popolazione, tra i capoluoghi che ha il maggior indice di mortalità. «Alla base degli incidenti – ricorda Zurru – spesso c’è il mancato rispetto delle norme sulla circolazione stradale, come l’eccesso di velocità, la distrazione dovuta all’uso degli smartphone oppure l’uso di sostanze alcoliche prima di mettersi alla guida. Il telefonino - ricorda - non si può utilizzare nemmeno quando si è fermi al semaforo col rosso. In questi primi giorni di controlli – prosegue – stiamo registrando una percentuale altissima di infrazioni, sei automobilisti su dieci o non usano la cintura di sicurezza o parlano al telefono mentre sono alla guida dell’auto».

Sanzione salate

Chi infrange le regole non solo rischia di provocare un incidente, ma dovrà pagare anche multe salatissime. Gli agenti in attesa vicini agli stop o ai semafori, annotano le targhe e quando possibile avvisano gli autisti. Tantissimi guidano senza cintura, molti guidano inviando messaggi vocali o telefonando. Per la prima violazione la sanzione va da 83 sino ad arrivare a 330 euro, per la seconda si rischia di pagare da 165 a 660 euro.

Ecco il limite di 30

Al fianco dei controlli è stata avviata anche la campagna di prevenzione, col rifacimento della segnaletica orizzontale, e sono stati istituiti nuovi limiti di velocità. Il cartello del limite 30 chilometri all’ora ha fatto la sua comparsa in viale Costituzione, una delle arterie più trafficate ma anche dove la velocità media di percorrenza. Da agosto entrerà in funzione l’autovelox, insieme all’app con cui i cittadini potranno segnalare i pericoli.

RIPRODUZIONE RISERVATA