Treno, manifestanti alla porta 

Hanno raggiunto Cagliari, in centinaia. Hanno passato la mattinata a strillare la loro rabbia, a far sentire a quei palazzi sordi la voce di un territorio ferito. La necessità di una ferrovia moderna, per continuare a sognare un futuro anche per il centro Sardegna. «La nostra è stata una vera e propria ribellione, in una giornata-simbolo come Sa Die de sa Sardigna - premette Maria Luisa Ariu, segretaria provinciale della Cisl -. Nessuno si è degnato di riceverci, ma abbiamo dato loro fastidio». Claudio Solinas, del Comitato Trenitalia Nuorese, aggiunge: «La nostra battaglia va avanti. Continueremo a urlare la parola “vergogna”, come abbiamo fatto davanti all’assessorato regionale dei Trasporti. Siamo sardi come tutti gli altri, le zone interne meritano una ferrovia a scartamento ordinario».

Porte chiuse

Nessuna mano tesa da chi amministra la Regione. La propensione al dialogo non si è vista. Erano circa duecento i manifestanti che all’alba di ieri hanno lasciato Nuoro per raggiungere il capoluogo sardo. Prima tappa alle 10.30, all’assessorato dei Trasporti guidato da Antonio Moro. «La nostra protesta è stata fortissima - racconta Claudio Solinas - non siamo stati ricevuti, è vero, però sono sicuro che la nostra rabbia l’hanno sentita molto bene. Che vergogna, dopo ci siamo spostati per raggiungere la Giunta regionale, in tarda mattinata, ma non ci è venuto incontro nessuno. Abbiamo raccolto la vicinanza e la solidarietà solo di alcuni consiglieri regionali, come Franco Mula e Massimo Zedda». Sindacati, associazioni, sindaci del territorio. Il Nuorese è sceso in piazza per ribadire il suo diritto a una ferrovia moderna. «Il nostro territorio, con tutti i suoi Comuni, merita di essere collegato con il resto dell’Isola - ha detto Davide Muledda, sindaco di Oniferi -. La situazione che viviamo è la stessa di cent’anni fa. Abbiamo diritto a una mobilità interna che sia degna di questo nome e di questi tempi. Pretendiamo parità di diritti e di doveri». Il primo cittadino di Siniscola, Gian Luigi Farris, ha aggiunto: «Il mio appello è semplice: ci devono aiutare, la ferrovia per noi è una grossa opportunità».

Richieste a oltranza

«La linea ferroviaria Nuoro-Macomer è ancora a scartamento ridotto, siamo l’unica provincia italiana in questa situazione assurda - tuona Claudio Solinas -. Le nostre richieste sono chiare: Arst deve cedere la linea a Rfi (Rete ferroviaria italiana); chiediamo infrastrutture, perché paghiamo le tasse come tutti: la loro presenza determina la crescita del territorio». Maria Luisa Ariu conclude: «Chiediamo servizi, non ci arrenderemo».