Il sito Unesco di Su Nuraxi e le altre aeree archeologiche di Barumini non sono mai stati così vicini ai turisti e alle grandi città della Sardegna. È stato presentato ieri il Barumini Link, che rivoluziona l’accessibilità grazie al collegamento con la rete ferroviaria sarda, a partire dal 5 agosto e per tutto l’anno. Previsto un servizio integrato ferro-gomma con bus che partono dalla stazione ferroviaria di San Gavino e in 35 minuti accompagnano al nuraghe.

a pagina 26