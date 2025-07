Treno deraglia per una frana Tre le vittime 

Berlino. Diversi vagoni di un treno regionale deragliati, uno completamente ribaltato in corsa. Sono immagini drammatiche quelle arrivate poco dopo le 18 dal Baden-Württemberg, nel sud-ovest della Germania, dove l’incidente ha provocato tre morti e oltre 30 feriti su un convoglio che trasportava un centinaio di passeggeri. Una frana sui binari, provocata da un violento temporale, sembra al momento la causa più probabile. Le immagini circolate sui media mostrano i soccorritori chini sulle lamiere, che si sono accartocciate, mentre provano a estrarre i passeggeri e si possono udire delle urla e delle richieste di aiuto. In base alle prime informazioni il treno era un regionale partito da Villingen Schwenningen, aveva raggiunto la penultima stazione di Sigmaringen e si stava dirigendo verso il capolinea, Ulm. Per compiere l’intero viaggio il regionale impiega circa 2 ore e mezza. Quando si è verificato l’incidente distava circa 45 chilometri dall’ultima stazione. Intorno alle 21 la polizia ha confermato che le persone decedute sono tre, anche se in precedenza i media avevano parlato di quattro. Almeno 34 i feriti, dei quali però ieri sera non si conoscevano le condizioni. Il ministro dell’Interno del Baden-Württemberg, Thomas Strobl, si è recato sul posto e ha confermato che tutti i passeggeri sono stati estratti dai vagoni. Il cancelliere Friedrich Merz si è detto «sgomento», ha ringraziato le forze dell’ordine per l’intervento e ha espresso la sua solidarietà ai familiari delle vittime.

