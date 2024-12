Treno deraglia all’arrivo nella stazione 

Il treno è deragliato proprio al suo arrivo nella stazione di Senorbì. Attimi di paura, ma a bordo non c’erano al momento passeggeri. Nessun ferito, neanche tra il personale di bordo.

L’incidente

Il fatto è accaduto ieri nella tarda mattinata. Secondo i primi rilevamenti, il convoglio formato da due carrozze stava percorrendo il binario, quando il meccanismo di scambio è stato azionato mentre il treno non aveva ancora completato l’instradamento. Questo ha causato il deragliamento di uno dei carrelli della parte posteriore, rimasto sul binario sbagliato.

Sono stati attimi concitati, ma per fortuna la situazione si è risolta positivamente: nessun passeggero era a bordo e il treno, pur inclinatosi, non si è ribaltato.

L’allarme

Immediatamente sono stati attivati i protocolli di sicurezza dei tecnici dell’Arst, che hanno bloccato la circolazione ferroviaria e avviato le procedure per mettere in sicurezza il convoglio.

Contestualmente, è iniziata un’indagine interna per chiarire la dinamica dell’incidente e comprendere se il meccanismo di scambio si sia azionato a causa di un malfunzionamento tecnico o di un errore umano da parte dell’operatore preposto al controllo.

Pendolari

I disagi alla circolazione ferroviaria sono stati inevitabili e hanno richiesto un intervento tempestivo da parte dell’azienda, che ha provveduto a organizzare rapidamente mezzi sostitutivi per sopperire alla chiusura della stazione. Tuttavia, nonostante l’impegno dell’Arst nell’attivare un servizio alternativo efficiente, alcuni rallentamenti si sono comunque verificati.

Tra le persone in attesa, erano presenti alcuni studenti di ritorno a casa e una lavoratrice, che hanno dovuto attendere prima di poter partire. Se l’organizzazione dei mezzi sostitutivi è risultata veloce ed efficace, il vero ostacolo è stato il traffico all’interno del paese. I lavori di asfaltamento in corso da giorni hanno congestionato le strade principali di Senorbì, causando ulteriori ritardi e rendendo più complicato l’arrivo del pullman sostitutivo.

L’incidente, risoltosi senza conseguenze gravi, ha comunque evidenziato criticità che richiedono attenzione costante. Il meccanismo di scambio, infatti, è un dispositivo fondamentale che permette ai treni di cambiare binario in modo sicuro. Quando azionato correttamente, garantisce il passaggio dei convogli senza problemi, ma un errore o un malfunzionamento possono portare a situazioni pericolose come quella verificatasi a Senorbì.

L’azienda

«Abbiamo immediatamente attivato una commissione di tecnici per appurare l’esatta origine del problema, in quanto al momento non ne conosciamo la causa precisa, anche se sembrerebbe ci sia stato un problema con l’azionamento dello scambio», ha dichiarato Carlo Poledrini, direttore generale dell’Arst. «Il treno, fortunatamente, era vuoto e nessuno è rimasto coinvolto. La nostra priorità resta la sicurezza dei passeggeri».

RIPRODUZIONE RISERVATA