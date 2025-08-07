VaiOnline
Santa Gilla
08 agosto 2025 alle 00:35

Treno bloccato per un uomo fermo sui binari 

Momenti di apprensione, ieri pomeriggio, nella stazione ferroviaria di Santa Gilla. Un uomo con evidenti problemi e in stato di alterazione, si è avvicinato pericolosamente alle rotaie, per poi raggiungere i binari. L’allarme immediato ha fatto scattare l’intervento degli agenti della Polizia e dei militari dei Carabinieri: insieme al personale del 118 sono riusciti a convincerlo a mettersi al sicuro. Intanto un treno regionale, diretto a Decimomannu, è dovuto restare fermo, per poi ripartire con un ritardo di alcune decine di minuti.

Una situazione, quella avvenuta ieri verso le 16, gestita con professionalità da poliziotti, carabinieri e soccorritori che conoscevano bene l’uomo, avendo gestito in passato altri interventi simili. Al termine di tutto, la persona ancora in stato confusionale è stata portata in ospedale per tutti gli accertamenti sanitari.

