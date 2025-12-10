Treno a idrogeno, piccola retromarcia  

Il trenio a idrogeno si farà, ma le infrastrutture potranno essere utilizzate anche da altri tipologie di vettori. Un piccolo passo indietro che non è bastato a placare l’ira dei comitati, preoccupati per l’impatto sull’agro della Nurra. «Si parla di 330 milioni di euro per 6,8 chilometri di bretella ferroviaria, di opere connesse e di un impianto di produzione dell’idrogeno con effetti devastanti sull’ambiente e sul paesaggio», ha detto Tiziana Lai, presidente del Comitato Zonale Nurra, richiamando anche le criticità legate alla fornitura di idrogeno verde e ai costi di manutenzione.

Dalla Regione è arrivata la precisazione che la bretella nelle campagne di Alghero potrà essere utilizzata anche da treni non a idrogeno, ma una rassicurazione giudicata insufficiente dai comitati. «Questo progetto rischia di essere un salasso», ha ribadito Lai, invitando la politica a valutare soluzioni alternative.

Il piano

Un Piano regionale dei Trasporti passato ai raggi X e un confronto serrato su infrastrutture, scelte strategiche e ricadute. Lavori partecipati in Commissione Urbanistica riunitasi ieri nella sala conferenze del Quarter, con un focus sul treno a idrogeno. In aula il presidente della Commissione Emiliano Piras e l'assessore all'Urbanistica Roberto Corbia, da remoto l’assessora regionale ai Trasporti Barbara Manca, affiancata dal capo di Gabinetto Francesco Sechi, e il consigliere regionale Valdo Di Nolfo. Al centro del dibattito il nuovo Piano regionale dei Trasporti, chiamato a sostituire uno strumento ormai datato. «Un piano necessario, perché l’ultimo risale al 1993 - ha spiegato l’assessora Manca -strumento indispensabile per accedere alle risorse nazionali ed europee, come i fondi strutturali».

Integrazione

Numerosi i temi affrontati, dalle prospettive di miglioramento della rete ferroviaria e del trasporto su gomma per il territorio algherese, fino agli interventi previsti in chiave di integrazione metropolitana, compreso il progetto del treno a idrogeno sulla linea Sorso-Sassari-Alghero, con la diramazione verso l’aeroporto. Nel confronto è intervenuto anche l’ex direttore della Sogeaal, Umberto Borlotti, che ha richiamato l’attenzione sulla stagionalità del traffico aeroportuale, facendo presente come da ottobre a marzo i passeggeri da accompagnare in aeroporto in treno siano molto pochi. Per il presidente Emiliano Piras la grande partecipazione di cittadini «dimostra che la città vuole incidere sulle scelte strategiche del proprio futuro».

