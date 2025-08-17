Treno a idrogeno, la polemica è servita 

«Riteniamo che l’acquisto di due unità di treni a idrogeno, dal costo impressionante, non migliori la mobilità in provincia di Nuoro, purtroppo inesistente». Claudio Solinas, del Comitato Trenitalia Nuorese, replica così alla nota della Regione che annuncia l’arrivo dei nuovi treni anche sulla linea a scartamento ridotto Nuoro-Macomer, con un investimento complessivo di oltre 29 milioni di euro. «Ci appelliamo ai ministri Salvini e Giorgetti: il nostro isolamento può essere interrotto solo dalla costruzione della Nuoro-Abbasanta».

Rabbia condivisa

Doveva essere una buona notizia, invece la novità sbandierata dall’assessora, Barbara Manca, ha suscitato reazioni tutt’altro che accomodanti tra quei cittadini che da anni si battono per avere un collegamento ferroviario efficiente, a scartamento ordinario, in grado di collegare in tempi ragionevoli il cuore dell’Isola con Cagliari e Oristano. Dunque, la polemica è servita. La svolta tecnologica sulla storica linea ferroviaria per Macomer genera perplessità. «Lo ripetiamo da 8 anni. I treni a idrogeno, pur dotati di toilette, continueranno a viaggiare con una velocità media di 30 km/h, e non di 100, perché poggiano su binari che hanno un andamento tortuoso, con pendenze elevate e curve dai raggi strettissimi», tuona Rossana Pala, del Comitato Trenitalia Nuorese.

La novità

Due nuovi treni a idrogeno per le linee Nuoro-Macomer e Monserrato-Isili, con un corposo investimento complessivo. La Regione intende sostituire i convogli diesel con mezzi a zero emissioni, capaci di raggiungere anche i 100 km/h. «Non è assolutamente vero», precisa Claudio Solinas. «Qualsiasi mezzo più che moderno non potrà mai andare a una velocità superiore ai 30 km/h sulla Nuoro-Macomer, salvo mettere a repentaglio la sicurezza e l’incolumità di utenti, per la maggior parte studenti e lavoratori. Sono ben note all'assessorato le insidie della linea e gli incidenti ferroviari che la cronaca riporta. Non si può certo andare contro le leggi della fisica».

Il sogno

Il Comitato vede solo un obiettivo da raggiungere per arginare l’isolamento del centro Sardegna. La nuova tratta ferroviaria Nuoro-Abbasanta. Sebastiano Sanna aggiunge: «Mi rivolgo ai ministri Giorgetti e Salvini. Nuoro è l’unico capoluogo italiano di provincia senza un passaggio di Rfi: facciano in modo che anche i nuoresi possano vivere questa “emozione”». La docente Stefania Chisu puntualizza: «Se non chiedo troppo, vorrei andare a Cagliari con un treno “vero”, sicuro».

