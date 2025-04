Treno a idrogeno, i comitati dell’agro: «Piano da rivedere» 

«Sotto la veste di “sperimentazione di treni a idrogeno”, con la nuova tratta ferroviaria che collegherà l’aeroporto di Fertilia con la stazione di Mamuntanas, verranno devastate le nostre campagne». I comitati dell’agro di Alghero, insieme alle associazioni ambientaliste, spingono per una modifica di un progetto calato dall'alto e chiedono a tutte le forze politiche, «con in testa il sindaco Cacciotto e l’onorevole Di Nolfo, di fare un passo in avanti deciso e determinato per portare tutti uniti, all’attenzione della presidente Todde l’istanza di rimodulazione delle risorse», scrivono i comitati di borgata Sa Segada – Tanca Farra, Santa Maria La Palma, Maristella, Comitato Zonale Nurra, Fertilia Arenosu, Metrotranvia Sassari -Alghero-Sorso, Lipu e Italia Nostra Sardegna. «È bene sottolineare, che gran parte delle risorse, in particolare quelle destinate alla realizzazione della “nuova ferrovia” - tengono a precisare - fanno capo ai fondi complementari Pnrr, che su richiesta motivata della Regione possono essere rimodulate e ridestinate». Si parla di oltre 300 milioni di euro per la costruzione di un tratto di ferrovia di 6,8 km con relativo acquisto dei mezzi locomotori e la creazione di un polo industriale in area agricola finalizzato alla produzione dell’idrogeno.

