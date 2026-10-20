Treno a idrogeno atteso in Procura 

Il treno a idrogeno avanza nelle campagne di Alghero e, insieme al cantiere, cresce il malcontento tra i residenti dell’agro. Ai dubbi sull’utilità di un’infrastruttura da oltre 90 milioni di euro destinata a collegare Mamuntanas con l’aeroporto di Fertilia, si aggiunge ora un altro motivo di contestazione: la demolizione integrale della storica stazione ferroviaria di Mamuntanas, un danno di cui adesso si occuperà la Procura.

Carta bollata

La stazione, dichiarata bene di interesse culturale con decreto dell’11 febbraio 2025, è stata rasa al suolo nonostante, secondo la documentazione in mano all’associazione Punta Giglio Libera-Ridiamo Vita al Parco, fosse stata autorizzata soltanto una demolizione parziale. Per questo gli ambientalisti hanno presentato un esposto alla Procura di Sassari e al Nucleo carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, chiedendo di accertare la legittimità dell’intervento ed eventuali responsabilità. La Commissione regionale per il patrimonio culturale avrebbe infatti autorizzato la rimozione delle parti dell’edificio strettamente necessarie alla realizzazione dei quasi sette chilometri di ferrovia, chiedendo di conservare almeno le tracce murarie e le fondazioni. Di quell’edificio, inaugurato nel 1889, invece non resta più nulla. «Un’autorizzazione alla demolizione parziale non può essere considerata un via libera alla demolizione integrale», sbottano dall’associazione, che ora chiede di verificare se vi siano successivi provvedimenti e se siano state rispettate le prescrizioni di tutela. «La modernizzazione dei trasporti deve procedere di pari passo con la salvaguardia del patrimonio storico-culturale», ribadisce Punta Giglio Libera sollecitando anche un intervento della Soprintendenza per verificare la possibilità di conservare eventuali testimonianze residue.

Un caso

Crescono dunque le perplessità sul nuovo collegamento ferroviario, contestato anche da residenti e proprietari terrieri che guardano con preoccupazione all’avanzamento della nuova linea, soprattutto nelle campagne di Sa Segada e Tanca Farrà, dove il tracciato interessa terreni privati in via di esproprio.

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