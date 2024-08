Trenitalia, intesa beffa: più soldi dalla Regione ma investimenti fermi 

L’intesa beffa è servita: Trenitalia incasserà dalla Regione 7,6 milioni di euro in più da qui al 31 dicembre 2025. Per contro, la spa nazionale del trasporto ferroviario non ritoccherà nemmeno di un euro gli investimenti sui servizi ferroviari nell’Isola, rimanendo ferma sulla quota dei 114 milioni concordata otto anni fa.

I tempi

Non è una questione di vittime e carnefici. Piuttosto di peso politico. Sui termini del nuovo contratto di servizio, che aggiorna per la seconda volta quello del 2017 con durata novennale, la Giunta Todde ha dato l’ok il 7 agosto, su proposta dell’assessora ai Trasporti, Barbara Manca. Tecnicamente si parla di «atto integrativo». Un vuoto a perdere, per la Sardegna, a leggere il testo. La delibera, con allegato, è online sul sito della Regione.

Cosa cambia

Da ottobre 2020 e sino all’aggiornamento dei primi di agosto, l’accordo era che la Sardegna versasse a Trenitalia 62,3 milioni di euro. Con l’aggiustamento si arriverà a 69,9, pari appunto a una differenza di 7,6 milioni. La somma include due diverse voci: una ammonta a 3,5 milioni ed è il co-finanziamento regionale per un nuovo treno, soldi ministeriali che l’Isola gira a Trenitalia; i restanti 4,1 milioni rappresentano il costo della manutenzione «sui due dei sette Caf Atr» della flotta sarda. Ovvero i pendolini di marca spagnola che non pendolano, perché il tracciato non lo permette.

I conti

A scorrere l’accordo di servizio sottoscritto da Trenitalia e Regione, per la Sardegna non c’è una sola clausola di vantaggio. Il costo delle manutenzioni è di due milioni per ciascuno dei due Atr, a cui si aggiungono 100mila euro per sistemare in un treno «la quarta cassa», cioè un vagone in più. Nell’allegato alla delibera regionale, la numero 29/21 del 7 agosto, è precisato: «Per lo svolgimento dell’attività, Trenitalia intende avvalersi della società Caf, costruttrice dei convogli Atr, con la quale negozierà le condizioni». Caf da cui la Regione comprò i pendolini nei primi anni Duemila.

Punti fermi

Nel dettaglio delle clausole contenute nel contratto aggiornato, Trenitalia ha fatto mettere nero su bianco che, vista «l’attuale instabilità dei mercati» e l’indisponibilità di dati storici sulla manutenzione» dei Caf Atr, «la Regione riconoscerà integralmente i costi in eccesso rispetto alla predetta stima nella misura effettivamente sostenuta». Ancora: a Trenitalia «non saranno applicate penali» se si dovessero verificare «ritardi nell’avvio e nello svolgimento delle attività manutentive» né per «la soppressione» di eventuali «percorrenze annue dei treni Atr», come conseguenza della commessa conclusa oltre la scadenza concordata.

Niente commenti

Da Trenitalia non arrivano commenti ufficiali. Allo stesso modo, dagli uffici sardi di via XIX Novembre a Cagliari preferiscono non rilasciare dichiarazioni, visto che la trattativa con la spa nazionale, in questa legislatura, è agli inizi. In assessorato stanno puntando sul medio periodo per costruire un percorso che faccia gli interessi dei sardi. Il 7 agosto la Giunta, sempre su proposta di Manca, ha dato mandato alla Direzione generale di avviare con Trenitalia le interlocuzioni per prorogare il contratto. L’obiettivo è imporre alla spa nazionale la fine di tutti i lavori contenuti nei due atti integrativi con cui la Giunta Solinas prima e quella Todde poi hanno aggiornato il contratto di servizio ereditato dall’Esecutivo Pigliaru.

Lavori non finiti

Tra le incompiute di Trenitalia in Sardegna c’è il potenziamento dell’Imc, l’impianto di manutenzione con sede a Cagliari. Sia la spa che la Regione concordano sul fatto che sia fondamentale «rivedere» questo «investimento infrastrutturale» per adeguarlo alle «nuove necessità della flotta di treni». Ma la gara bis del 2022 è andata deserta perché l’importo del bando fu sottostimato rispetto ai «prezzi dei materiali» e nessun operatore presentò offerte. Sino alla fine del 2025, Trenitalia stima di poter realizzare lavori per 7,7 milioni, ma servirà una somma doppia per completare le migliorie.

I risparmi

Certo è che la spa nazionale non metterà mano al portafoglio per compensare i maggiori costi dei lavori. Trenitalia resta inchiodata sui 114 milioni concordati del 2017. Piuttosto sta andando a guardare tutte le economie di investimento, i soldi non spesi per le più svariate ragioni. Nella lista figurano per esempio i dieci milioni derivanti «dal mancato acquisto delle due locomotive diesel del sistema di soccorso, per le quali si rilevano tempi di fornitura non compatibili con la scadenza del vigente Contratto di servizio», recita la motivazione del mancato investimento. Insomma, ci sono margini ampi perché la Regione, nell’eventuale proroga a Trenitalia, strappi alla spa condizioni più vantaggiose per migliorare il trasporto ferroviario nell’Isola. Che ai sardi piace parecchio, a giudicare dal numero di passeggeri sempre in crescita.

