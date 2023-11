Trenino Verde, una Fondazione per il rilancio 

Il trenino verde storico della Sardegna diventa patrimonio di tutta l’Isola, e non solo. Sarà anche uno degli attrattori turistici delle zone interne. A Sassari è nata ufficialmente la “Fondazione trenino verde storico della Sardegna”, organismo di cui fanno parte i 58 Comuni attraversati dai 437 chilometri del percorso.

L’annuncio

La Fondazione garantirà una gestione partecipata delle quattro linee del Trenino verde, di proprietà della Regione e controllate dall'Arst. La linea ferroviara percorsa dal Trenino verde della Sardegna è la rete storica più lunga d’Europa e si sviluppa su quattro tratte: la Mandas-Arbatax (158 chilometri), la Isili-Sorgono (82), la Macomer-Bosa (48) e la Sassari-Tempio-Palau (149). Nei locali delle Ferrovie regionali nord Sardegna di Sassari, che accoglieranno la sede della Fondazione, l’assessore regionale ai Trasporti, Antonio Moro, l'amministratore unico dell'Arst Roberto Neroni, e il sindaco di Sassari Nanni Campus, hanno firmato lo statuto che dà vita al nuovo organismo. «Con la nascita della Fondazione poniamo le basi per garantire e sviluppare in chiave turistica, ambientale e sociale i tanti territori dell’Isola attraversati da questa infrastruttura che per oltre 100 anni ha rappresentato una insostituibile connessione fisica, sociale, culturale e turistica», è stato detto presentando il nuovo ente.

Servizio a singhiozzo

Fin qui l’annuncio e i buoni propositi. La speranza è che «la rete ferroviaria storica più lunga d’Europa» venga veramente valorizzata perché finora così non è stato. Tante le tratte bloccate (anche dopo frane o incendi), mancano i servizi a terra. In tutte le tratte agibili, anche nella scorsa estate, sono stati segnalati disagi, interruzioni, corse a singhiozzo con buona pace dei turisti affascinati dall’idea un viaggio su una linea antica. Così, le grandi opportunità di sviluppo, sono rimaste finora inespresse, con mille disagi per le cooperative e gli operatori turistici. In Gallura, per esempio, nella linea Sassari-Tempio-Palau, ad agosto venivano utilizzati solo undici chilometri, da Tempio a Luras. E che dire della tratta Mandas-Laconi? Il trenino verde viaggiava a pieno carico, ma solo una volta alla settimana.

