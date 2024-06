Trenino Verde, un fascino eterno 

Nonostante tutto remasse contro, il viaggio inaugurale del Trenino Verde è partito come da calendario. Nonostante i lavori in ritardo nella manutenzione delle linee e un tentativo di sabotaggio sulle linee. II fischio della capotreno Serenella Sanna ha inaugurato la stagione alla stazione di Tortolì. A bordo 62 passeggeri sui 72 posti in carrozza. Il resto della comitiva, un gruppo di francesi, ha perso il treno, a causa di un ritardo della nave. A bordo turisti da tutta la Sardegna, Oltremare e Europa. A confermare il fascino di questo vettore. Una coppia toscana da Sesto Fiorentino, Patrizia e Walter hanno voluto provare questa esperienza. Entusiasti all’idea del viaggio dal mare alla montagna: «Visiteremo il parco archeologico di Lanusei, le grotte di Gairo Taquisara e il paese fantasma». Con loro un gruppo di sei olandesi venuti solo per un giro sul Trenino Verde.

Vintage

Locomotore e carrozza arrivano direttamente dagli anni ‘50 come il motore della Tecnomasio Brown Boveri. La tratta da anni è monca degli scenari più suggestivi, quelli dell’entroterra. L’auspicio è quello di poter regalare a breve un viaggio esperienziale dal mare alla montagna, come un tempo. Come quello di cui scrisse pagine memorabili lo scrittore Lawrence nell’800. Ad accogliere i turisti c’era anche la guida ambientale Alessandro Murino: «Una volta arrivati a Lanusei li porteremo a fare una visita al centro del paese e al Seleni. Dopodiché sul Gennargentu, a Perda e Liana e al lago. Saranno impegnati tutta la giornata». Manuele Levanti è la delegata di Sardegna in Trenino Verde: «II viaggio con il Trenino Verde riparte anche in Ogliastra per regalare ai turisti di tutto il mondo le esperienze su materiale rotabile storico, che percorrendo brevi ma eccezionali tratti delle linee a scartamento ridotto, ci fa immergere nei tempi passati. Questo mezzo rappresenta oggi più che mai un'esperienza fuori dall'ordinario per i turisti».

Prospettive

Non ha voluto perdere il viaggio inaugurale della tratta il sindaco Marcello Ladu, segretario della Fondazione Trenino Verde, accompagnato dalla consigliera Stefania Vargiu. «Abbiamo rispettato la tabella di marcia e quest'anno abbiamo raddoppiato i posti in carrozza, con due corse a settimana e la possibilità di tratte charter a noleggio. Abbiamo anche individuato le risorse per estendere la linea nei comuni di Arzana e Gairo. Il Trenino Verde è un attrattore turistico fondamentale per il territorio che connette il mare con la montagna. L'auspicio è di ricollegarlo presto anche a Ussassai una volta individuata un'azienda che metta in sicurezza il ponte di Niala». Aspetta solo da un decennio.

RIPRODUZIONE RISERVATA