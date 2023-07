Trenino verde, Sos della coop 

“Salviamo il Trenino verde”. È l’appello della cooperativa Esedra di Macomer per scongiurare la chiusura definitiva del servizio turistico. Denuncia che a oltre un mese dal nubifragio, che ha danneggiato la linea ferroviaria tra Macomer e Sindia, non è stato ancora avviato l’intervento di ripristino.Esedra si rivolge alla Regione e condanna l’immobilismo di chi dovrebbe intervenire: «Il viaggio n el Trenino verde è l’escursione più richiesta dai turisti in primavera ed estate. A d oltre un mese dal nubifragio, che ha reso inaccessibile la ferrovia tra Macomer e Tresnuraghes, non si sa ancora niente. Nessuno degli enti competenti è in grado di dare risposte chiare: quando inizieranno i lavori, se il trenino quest’estate potrà viaggiare». La cooperativa ha annullato le prenotazioni di giugno e di luglio. (f. o)

