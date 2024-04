Trenino Verde, si arriva solo a Lanusei 

Il primo viaggio della stagione 2024 del Trenino Verde nella tratta Arbatax-Lanusei è fissato al 16 giugno. Due date a cadenza settimanale: il martedì e la domenica. Con possibilità di una terza se ci saranno i numeri. Quest'anno viaggerà una locomotiva con 144 posti, 74 in più dello scorso anno. Il calendario si chiude a metà ottobre. Si va a 25 chilometri all'ora, si parte da Arbatax e si arriva a Lanusei. Trentaquattro chilometri, anziché sessantadue. La tratta è monca, anche quest'anno non si arriva a Gairo. Gli operatori (quelli che potranno lavorare) vedono il bicchiere mezzo pieno. «Quest'anno stiamo iniziando a vedere i primi risultati di un cambiamento - dice Fiorenza Loi del Trenino Verde Point di Arbatax – per esempio con il calendario che permette di distanziare i viaggi all'interno della settimana, cosa che non era mai avvenuta. Questo porta a un incremento di numeri. Molto importante il ritorno del locomotore più grande e la disponibilità ad aumentare le corse». Dello stesso avviso è Alessandro Murino, operatore turistico di Gairo: «Abbiamo ottenuto il massimo che potevamo, le nostre richieste sono state soddisfatte». I lavori di armamento della ferrovia sulla Lanusei-Gairo dovrebbero concludersi entro l'anno. Carlo Poledrini direttore dell'Arst: «Abbiamo concordato il calendario con la Fondazione e gli operatori turistici. Lavoriamo per lo stesso obiettivo, valorizzare il Trenino Verde. Sul ponte di Niala a Ussassai abbiamo appaltato i lavori per la terza volta». (f. me.)

