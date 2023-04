«Trenino verde: sì al patto dei sindaci, ora la fondazione» 

L’intesa dei sindaci per rilanciare il trenino verde piace alla Regione: «Esprimo soddisfazione e gratitudine per la sottoscrizione del patto», dice l’assessore ai Trasporti Antonio Moro, «e per la conseguente attestata volontà delle amministrazioni comunali direttamente interessate dalle linee ferroviarie, affinché si proceda in tempi brevi, insieme con l’Arst e la Regione, all’attivazione del percorso normativo finalizzato alla costituzione della fondazione per il treno storico della Sardegna».

Il patto dei sindaci è stato sottoscritto a Mandas giovedì e contiene il manifesto dei Comuni delle linee ferroviarie Macomer-Bosa, Mandas-Isili-Sorgono, Mandas-Arbatax e Sassari-Tempio-Palau, nel quale sono indicate anche le 19 «azioni proposta» che, a giudizio degli amministratori locali, dovranno essere inserite all’interno dei piani di sviluppo regionale.

«Dai sindaci e dall’Anci – prosegue Moro –, arriva dunque la spinta e l’accelerazione decisiva perché si prosegua senza indugi e convintamente nella presentazione, in sede di esame del Disegno di legge collegato alla manovra finanziaria, dell’emendamento finalizzato alla costituzione della fondazione, con l’obiettivo di tutelare, valorizzare, realizzare e promuovere la rete ferroviaria turistica della Sardegna».

RIPRODUZIONE RISERVATA