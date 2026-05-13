Trenino Verde, sfida al raddoppio 

Inviata

Bosa. Nel momento dello stop temporaneo (causa lavori) gli operatori turistici lanciano la sfida per il raddoppio. I numeri per il Trenino verde ci sono, almeno a sentire chi ogni estate porta i turisti alla scoperta di questo spicchio di Planargia disteso sul mare. «Abbiamo già molte prenotazioni e la speranza è che si possa tornare alla calendarizzazione pre-Covid con due corse alla settimana». Rossana Muroni è una delle dirigenti della cooperativa Esedra che organizza le escursioni a bordo degli storici vagoni Arst lungo i 46 chilometri dall’altopiano di Campeda alla frazione marina del borgo riconosciuto tra i più belli d’Italia. In un lunedì mattina di inizio maggio, l’infopoint è ancora chiuso. Un cartello extra-size sulla facciata color crema che resiste a fatica all’umidità del mare e decine di foglietti informativi forniscono orari, numeri di telefono e notizie varie sulle attività, in attesa che le porte dell’ufficio si aprano definitivamente per la stagione. Fino al 2 giugno, ma la data potrebbe cambiare, i turisti in partenza da Macomer dovranno scendere alla fermata di Tresnuraghes per proseguire fino a destinazione con una navetta, per il resto della stagione, invece, – quando la corsa seguirà l’itinerario tradizionale – l’intero percorso dovrebbe essere su rotaie. Lunedì mattina i tecnici dell’Arst hanno eseguito un sopralluogo proprio allo scopo di valutare le condizioni tecniche lungo il percorso e capire quando la corsa potrà tornare alla normalità. «Sono in corso delle valutazioni sul tracciato – spiega il direttore dell’Arst Carlo Poledrini –. Noi siamo i primi a voler far girare il Trenino Verde che presto arriverà di nuovo fino a Bosa marina, ma quando le condizioni lo consentiranno. Anche noi speriamo che possa tornare alle due corse settimanali come avveniva prima del Covid, ma dipende dalle questioni tecniche».

Sul posto

Nel frattempo, il paese della Malvasia è già affollato di stranieri che vogliono assaporarne ogni dettaglio: cibo, arte, cultura e storia. «Prima c’è stato il fermo per il Covid nel 2020, l’incendio che nel 2023 ha distrutto circa 4mila traversine, poi l’incidente della trave rimasta bloccata sulla 131, il servizio non è più tornato come prima. Eppure abbiamo già molte prenotazioni di gruppi italiani e operatori stranieri», continua Muroni. L’interesse dei turisti per la vecchia littorina è testimoniata anche al bancone del vicinissimo bar Caterina: «In tanti vengono a chiederci informazioni, ma noi non possiamo fare altro che invitarli e prendere il numero della cooperativa che gestisce il servizio», racconta Antonio Ladu. Oltre i due chilometri che separano la frazione sul mare dal centro del paese, c’è un altro trenino, stavolta bianco, che corre – si fa per dire – sul Ponte vecchio mentre alcuni pensionati del Nord Europa ammirano le vecchie concerie lungo il Temo. Tra i tavolini dei ristoranti e dei bar corrono Spritz accompagnati da piatti di pastasciutta fumante, pizzette e salatini. Una signora riposa davanti al museo Casa Deriu dove Cristiana Cacciapaglia e Giovanna Benedetta Puggioni accolgono tutti con un sorriso. «È assolutamente vero, i numeri ci sono: nonostante la fase di transizione nella gestione dei musei, solo ad aprile abbiamo registrato 660 ingressi con 211 scolaresche e 51 gruppi. All’anno i musei civici registrano in media 8.000 visite. Il problema è che sono turisti che restano per mezza giornata e poi vanno via con l’ultimo bus per Alghero, alle 17. Non hanno neppure il tempo per l’aperitivo serale».

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