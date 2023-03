«Trenino verde, servono fondi per rinnovare la tratta» 

Il calendario striminzito del Trenino verde è un rompicapo per gli operatori turistici. I quali, insieme ai sindaci, confidano che gli operai addetti alla manutenzione della ferrovia possano bruciare le tappe così da incrementare le date dei viaggi. Intanto la Cgil, con il segretario generale della Filt Sardegna, Arnaldo Boeddu, 55 anni, sottolinea: «Il Trenino verde è, per la Sardegna, un veicolo di promozione turistica a dir poco unico ma, affinché da volano di promozione non si trasformi in un problema per i turisti, per gli operatori e per gli stessi dipendenti dell’Arst, è necessario reperire le risorse necessarie per rendere fruibile in tutta sicurezza gli oltre 438 chilometri di strada ferrata». Al momento sul calendario riservato all’Ogliastra riflettono più ombre che luci. «È bene ricordare - dice il leader sindacale - che le cinque tratte storiche percorse dal Trenino verde sono tra le più belle d’Europa per caratteristiche del tracciato e bellezze paesaggistiche. Ebbene, mentre gli altri Paesi europei hanno costantemente investito sull’infrastruttura e sul materiale rotabile dei percorsi storici e turistici, per troppi anni la nostra Regione ha lasciato in abbandono l’infrastruttura. Ogni anno si ripresentano, puntuali, le stesse criticità. Se davvero si vuole rilanciare il Trenino si deve programmare un serio intervento destinando all’infrastruttura le necessarie risorse indispensabili per rinnovare e ripristinare l’intera tratta a scartamento ridotto prevedendo anche investimenti per ristrutturare le vecchie stazioni e per l’acquisto di convogli moderni». (ro. se.)

