Trenino Verde  Pulizie al via sulla tratta 

Il Trenino Verde versione 2023 esordirà in Ogliastra il 30 giugno. Partenza da Arbatax, capolinea Lanusei. Ma a tre settimane dall’inaugurazione della stagione, gran parte del tratto ferroviario è ancora invaso dalle erbacce. Nella parte che ricade nel territorio di Tortolì il personale dell’Arst ha avviato la manutenzione. Ne è prova la zona del casello di viale Santa Chiara, dove l’intervento è iniziato la scorsa settimana. I ritardi nella pulizia generale del percorso ferrato sono da ricercare nell’immobilismo delle imprese specializzate che hanno snobbato la gara d’appalto indetta dall’Arst. La procedura per l’aggiudicazione dei lavori è andata deserta. A sorpresa, non si è fatta avanti alcuna ditta per portarsi a casa l’appalto. Manutenzione a parte, sul vettore turistico resta l’incognita di un calendario ridotto. A Gairo il Trenino non lo vedranno prima del 5 agosto, mese in cui sono previsti tre arrivi, più uno il primo sabato di settembre. (ro. se.)

