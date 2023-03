«Trenino Verde, manca un vero progetto di rilancio» 

«Manca un vero progetto per il rilancio del Trenino Verde della Sardegna». È questo il motivo che, ieri, ha spinto il Comitato della Salvaguardia del Trenino Verde a organizzare un sit-in di protesta a Cagliari sotto l’assessorato regionale ai Trasporti e chiedere un incontro con l’assessore Antonio Moro.

«È stata fatta una conferenza stampa per annunciare la stagione senza, però, coinvolgerci. Ci hanno imposto un calendario 2023, ignorando le esigenze di turisti, operatori, soggetti e centri coinvolti», incalza Paolo Pisu, coordinatore del Comitato, «manca un vero progetto per rilanciare il turismo lento e ferroviario».

Sono amministratori ed ex amministratori che arrivano dai centri interessati dalle quattro tratte: Mandas-Arbatax, Isili-Sorgono, Sassari-Tempio-Palau, Macomer-Bosa, della storica rete ferroviaria dell'Isola. La stagione turistica inizierà il 25 aprile, così vogliono capire il percorso di quello che definiscono «un bene che, di anno in anno, si sta impoverendo. Hanno aperto a spizzichi e a morsi mini tratte, senza considerare i rattoppi con cantieri infiniti che nella realtà interrompono le tratte».

Il comitato chiede dunque un progetto pluriennale. «La stima dei costi è di circa 250 milioni, risorse che possono essere recuperate dai fondi comunitari, statali e regionali, come i 62 milioni stanziati dal ministro Franceschini con fondi Pnrr, affidati a Rfi, che poi dovrà condividere con Art e con la Regione».

Presente anche i consiglieri regionali di opposizione Eugenio Lai, Michele Ciusa, Piero Comandini, Giuseppe Meloni e Salvatore Corrias e la Filt-Cgil di Cagliari che «l'assenza di programmazione e il progressivo disinvestimento, in particolare nelle tratte Mandas-Seui e Mandas Laconi», afferma Simona Fanzecco, segretaria della Camera del Lavoro Metropolitana, «abbiamo fra le mani una preziosa opportunità di sviluppo per il turismo con ricadute occupazionali e riflessi positivi anche sul fronte della lotta allo spopolamento, è del tutto incomprensibile che non si voglia investire su un progetto di valorizzazione del nostro paesaggio e delle aree interne».