Trenino Verde, l’incertezza corre sui vecchi binari aspettando il calendario 

Sulla ripartenza del Trenino Verde nella tratta ogliastrina ancora si vive un clima di incertezza. Le brutte sensazioni arrivano da Ussassai. I lavori sul ponte di Niala sono fermi al palo. Ma dovrebbero riprendere a breve. Il paese è orfano del convoglio da quasi un decennio. «Stiamo per compiere il nono anno senza trenino – ha commentato il sindaco Chicco Usai – di questo passo arriveremo a dieci o dodici anni. Si tratta di un mezzo turistico, non di trasporto delle persone se questo è il turismo in Sardegna c’è da preoccuparsi».

Difficile programmare il futuro. Gli investimenti per la ferrovia turistica decisi dalla Giunta regionale (previsti in accordo tra Ras, Arst e Rfi) prevedono un finanziamento di sessantadue milioni di euro. Fondi per le quattro linee sarde. La Mandas - Arbatax, la Isili-Sorgono e ancora la Sassari –Tempio e Macomer – Bosa. Per il primo cittadino ussassese però il tratto Seui – Ussassai è stato dimenticato: «Questa tratta nella parte centrale non esiste». Rassicurazioni in merito arrivano da Arst. Le opere sul ponte di Niala sono già finanziate. «I lavori erano stati affidati. Siamo in risoluzione del contratto perché l’impresa non ha proseguito – ha spiegato il direttore centrale di Arst, Carlo Poledrini – li stiamo riaffidando, le risorse ci sono. C’è stata una procedura amministrativa non semplice ma è conclusa. Saranno riaffidati a brevissimo». Per chi lavora con il mezzo di locomozione storico è difficile guardare al domani perché ancora non si ha certezza sulle date potenziali di ripartenza del Trenino. «Ad oggi – ha spiegato Alessandro Murino, operatore del Trenino Verde Point – non abbiamo un calendario, e non abbiamo la sicurezza che il Trenino passi». Per Murino ci sono otto chilometri delle tratta Arbatax Taquisara da risistemare. «Sappiamo che il problema riguarda otto chilometri della linea – ha detto Murino – dobbiamo capire se c’è la volontà di farlo».

Su sessantadue milioni di risorse del fondo complementare del piano nazionale di ripresa e resilienza Murino propone una riflessione: «Con questi milioni di euro quanto dovrebbero durare i lavori? Magari anni». Intanto sul sito Trenino verde.com compare la scritta: In arrivo la pubblicazione del calendario dei viaggi 2023. Non resta che aspettare.

