Trenino Verde, l’Arst ristruttura i fabbricati  

Ammontano a 728mila euro le risorse per riqualificare i fabbricati a interesse storico a servizio del Trenino Verde. Li ha finanziati la Rete ferroviaria italiana per 728mila euro. Gli interventi riguardano i fabbricati Arst che insistono in via Lungomare e in prossimità della banchina di levante. Ospitano i viaggiatori e l’officina. Sono annunciate opere di ristrutturazione delle coperture e dei solai intermedi puntando al recupero dell’esistente, gli adeguamenti strutturali, gli interventi sull’involucro esterno finalizzati al ripristino dei prospetti, degli elementi decorativi e degli infissi e quelli nei locali interni per sistemare le parti in vista compresi infissi e pavimentazioni.

Secondo il cronoprogramma, i lavori saranno completati entro la primavera del prossimo anno. Esprime soddisfazione il sindaco di Tortolì, Marcello Ladu: «È un intervento di riqualificazione e adeguamento molto importante che rientra nell’ambito di un progetto molto più ampio di valorizzazione complessiva del borgo di Arbatax». Le attività pianificate sono l’anteprima a un altro intervento, annunciato nei mesi scorsi: «A breve, grazie al supporto dell’Autorità di sistema portuale - è prevista la demolizione dello stabile che ospitava la sede della Compagnia portuale». (ro. se.)

