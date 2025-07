Trenino verde, la ripartenza slitta ad agosto 

A Macomer il trenino verde resta fermo. Il ponte ferroviario, che sovrasta la 129 per Bosa, danneggiato da un mezzo pesante dopo il tragico incidente sulla 131 di oltre 20 giorni fa quando il traffico è stato deviato in vie secondarie, non è stato riparato. L’Arst ipotizzava la riapertura entro fine luglio. Da subito si è mossa per ripararlo in tempi brevi. Non si sa quando l’intervento di ripristino potrà avvenire. L’Arst attende la disponibilità di Anas a chiudere il tratto di strada, collegamento principale con la Planargia, per poter compiere l’intervento con la deviazione del traffico. La situazione crea seri problemi all’attività turistica del trenino, gestita dalla coop Esedra. Si rischia la perdita delle prenotazioni di agosto con migliaia di viaggiatori attesi da mezza Europa. «Sappiamo che Arst sta provvedendo - dice il sindaco Riccardo Uda - speriamo che l’intervento di Anas possa porre fine all’attesa, con la ripartenza ad agosto». (f. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA