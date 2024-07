Trenino verde, la beffa dell’estate 

Dopo due mesi di sosta forzata, il Trenino Verde potrà riprendere le corse, ma non prima dell'11 agosto. Si attende soltanto il collaudo del ponte di ferro, all'uscita da Macomer, danneggiato da un camion pirata nella notte tra il 27 e il 28 maggio scorso. Entro venerdì sarà effettuato il collaudo e subito dopo sarà dato il via libera per far circolare il Trenino Verde. Non si sa ancora se questo potrà percorrere l'intera tratta, da Macomer fino a Bosa Marina, oppure solo da Macomer a Tresnuraghes. Il tratto da Tresnuraghes e Bosa Marina è stato interessato dai lavori di manutenzione, per sostituire migliaia di traversine in legno, che erano state distrutte dal gigantesco incendio dell'estate del 2021. Nonostante siano stati portati a termine i lavori, l'Arst ancora non ha comunicato l'utilizzo della tratta.

Malumori

In ogni caso, l'incidente al ponte di ferro ha compromesso l'intera stagione estiva. «Sono state annullate le prenotazioni di giugno, luglio e anche agosto – dice Rossana Muroni, presidente della cooperativa Esedra, che gestisce la linea turistica – Sembrava l'anno della ripresa, dopo il Covid, gli incendi del 2021, il nubifragio, ma ultimo l'incidente ci ha stroncato le gambe. Abbiamo di nuovo perso tutto, centinaia di prenotazioni e contratti stipulati con le agenzie turistiche di tutta Europa, della Penisola e della Sardegna. Speriamo di recuperare qualcosa a Ferragosto e poi a settembre, ma vogliamo certezze sulla riapertura dell'intera linea tra Tresnuraghes e Bosa Marina compresa».

I sindaci

L'annullamento delle prenotazioni estive ha comunque creato gravi danni a Marghine e la Planargia. Il Trenino Verde rimane un punto fermo. «Un danno per l'intero territorio – dice Franco Scanu, presidente dell'Unione dei Comuni del Marghine e sindaco di Sindia – Il Trenino è una risorsa importante per le nostre comunità, perché collega i flussi turistici tra il mare e la montagna, con la valorizzazione dei vari siti archeologici, del paesaggio e soprattutto dei prodotti locali. Per una serie di inconvenienti il Trenino è bloccato di fatto dal 2020. Sollecitiamo l'Arst, ma anche la Fondazione, affinché la situazione possa tornare quanto prima alla normalità». Il sindaco di Macomer, Riccardo Uda, sollecita l'intervento della Fondazione del Trenino Verde per la Sardegna. «Questo – dice il sindaco – perché la vecchia ferrovia resta sempre una risorsa importante per la nostra cittadina e per l'intero territorio».

