Trenino verde, insieme per il rilancio 

Si è svolta nella mattinata di mercoledì, a Sorgono, la riunione di giunta della Fondazione del trenino verde, da cui è emerso l’appello unanime al rilancio della storica tratta verso Isili, da tempo al palo, in attesa che possano effettuarsi degli interventi di messa in sicurezza su diversi viadotti e più punti del tracciato.

L’assemblea, coordinata dal presidente Elso Rei, alla presenza dei sindaci locali e del Sarcidano, si è aperta con la relazione del referente della Isili-Sorgono, il primo cittadino locale Franco Zedde, da tempo in prima linea con i colleghi, per il ritorno del treno nel centro dell’Isola.

«Un incontro molto fruttuoso - commenta Zedde - non possiamo che ringraziare il presidente Rei per la sensibilità mostrata, accogliendo il nostro appello per un incontro sul territorio. Abbiamo condiviso un documento congiunto, in cui richiediamo alla giunta regionale, lo stanziamento di apposite risorse per rimettere in funzione la tratta».Da qui l’annuncio di Zedde: «Siamo fiduciosi su un positivo riscontro della presidente Todde, a cui chiediamo un incontro per ragionare insieme sul da farsi. Il trenino è un vettore essenziale per la promozione dei nostri borghi e dei paesaggi che li circondano». (g. i. o.)

