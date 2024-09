Trenino verde, ecco 64 milioni di euro 

Ultime corse per questa stagione quelle del Trenino Verde nel cuore della Sardegna ma con tanti sogni pronti da realizzare per il prossimo anno. Sono già in campo i 32 milioni di finanziamenti destinati alle linee ferroviarie Mandas-Sorgono e Mandas-Arbatax gestiti dalla Rfi (Rete ferroviaria italiana).

«Dopo la conclusione dei lavori tra Tortolì ed Arbatax», ha detto il sindaco di Mandas Umberto Oppus, «adesso è la volta della tratta Villanova Tulo-Sadali».

I fondi

In questi giorni sono in corso gli ultimi rilievi e la realizzazione dei plinti, l’inizio dei lavori di rinnovamento è previsto per ottobre. Per la fine di settembre e ai primi di ottobre si lavorerà anche sulla casa cantoniera Bocci Ois di Mandas: sono appena state completate le indagini strutturali. «Siamo di fronte», ha aggiunto Oppus, «a investimenti storici». Dei 64 milioni di euro destinati alle quattro tratte sarde del Trenino verde per complessivi 438 chilometri, 17 verranno impiegati nella Mandas-Arbatax il restante sulla Mandas–Sorgono dando così spazio a nuovi progetti e nuove speranze per una risorsa, come quella del turismo su rotaia, che tanto è stata perorata dai territori dell’interno.

I lavori

I lavori che partiranno a breve riguardano i binari, le traversine e la messa in sicurezza delle gallerie: già l’anno prossimo la tratta Mandas-Seui sarebbe di nuovo percorribile. Poi si interverrà sulla Mandas-Isili-Laconi. La sfida più grande resta comunque quella di riuscire ad avere più viaggi su queste tratte così da rispondere alle numerose richieste che anche questa stagione non sono state evase completamente.

Troppo poco un treno che viaggia una volta a settimana perché funga da volano per il turismo del territorio che lungo il percorso vanta numerose attrattive. «Dobbiamo puntare su un treno giornaliero», ha aggiunto Oppus, «soprattutto d’estate».

Soddisfazione fra gli operatori. «Speriamo sia la volta buona», hanno commentato le responsabili della cooperativa “sa Frontissa” che gestisce il sito archeologico di Is Paras ad Isili, «sarebbe un' ottima occasione per aumentare i flussi turistici nelle nostre zone».

Più scettico Paolo Pisu coordinatore del Comitato di salvaguardia del Trenino verde: «Anche di questi fondi e sullo stato dell'arte non ci sono notizie precise ma intanto ci si interroga sui finanziamenti regionali (32,5 milioni): siamo in attesa di un incontro con l’assessora regionale ai Trasporti che, nonostante i solleciti, non ci ha ancora risposto».

