Trenino Verde, attrazione a metà 

Il Trenino Verde mette d’accordo tutti: turisti, sardi, politica e sindacati. Ma non il cassiere della Regione, evidentemente, visto che “sgancia” troppo poco per un’attrazione turistica che non ha eguali in tutta Europa, a partire dalla lunghezza delle tratte tanto amate dai visitatori. Alcune sono bloccate per maltempo, frane o incendi, nelle carrozze non c’è l’aria condizionata (ma dovrebbe arrivare) e mancano i servizi a terra. Però tutti, a partire dall’Arst che gestisce il Trenino, sono convinti che si debba valorizzarlo anche con nuovi servizi e tanti lavori sono in corso sulle strade ferrate.

l alle pagine 4, 5