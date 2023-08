Trenino verde al lumicino: poche corse e tratte ridotte 

Nella tratta Mandas-Laconi, il trenino verde viaggia a pieno carico: 50 passeggeri, 80 a Ferragosto. Sardi, ma anche turisti italiani e stranieri. Peccato che si parta solo una volta a settimana: la domenica, e nemmeno tutte. «Qualche volta il trenino transita nell'altra linea e la corsa salta», conferma il sindaco di Mandas, Umberto Oppus: «Quando viaggia, però, è sempre pieno. Il problema sono le poche corse in calendario». Benvenuti in ciò che resta di un servizio che, un quarto di secolo fa, trasportava nella Sardegna dell’interno decine di migliaia di turisti l’anno. Ricordi sbiaditi.

Lawrence? E chi era?

Oggi, oltre alle corse insufficienti, sono ancora troppe le tratte chiuse o limitate. Come quella che parte da Mandas e dovrebbe raggiungere Sorgono: l’itinerario percorso dallo scrittore D. H. Lawrence e raccontato nel suo “Mare e Sardegna”. «Non vedo un un impegno concreto per riattivare la tratta fino a Sorgono», sospira Paolo Pisu, coordinatore del Comitato di salvaguardia del trenino verde della Sardegna: «Né per migliorare il servizio offerto ai turisti». Il problema di fondo? L’assenza di scelte politiche da parte del governo regionale: «Siamo a fine legislatura – osserva l’ex sindaco di Laconi – e sul trenino non esiste ancora il progetto generale promesso da tempo e previsto da mozioni unanimi in Consiglio regionale». Il progetto generale che si chiede da anni riguarda quattro tratte, per un totale di 438 chilometri: la più lunga ferrovia storica e turistica d'Europa che secondo le stime dell’ex presidente dell’Arst, Chicco Porcu, potrebbe trasportare più di 300 mila turisti l'anno.

Soldi e intoppi

Non mancano le risorse come i 62 milioni stanziati dall’allora ministro Dario Franceschini per gli interventi di messa in sicurezza delle tratte ferroviarie turistiche e i 13 milioni di Arst ottenuti anche grazie alla firma di un protocollo d'intesa tra il Comitato di salvaguardia e l’allora presidente della Regione Francesco Pigliaru per oltre 32 milioni. Ma è scoraggiante il ritardo sui lavori di ripristino della tratta che attraversa la Barbagia di Seulo, fino al 2010 visitata da ottomila turisti l’anno. «Il trenino ormai è morto ammazzato», sentenzia da Sadali Edoardo Pilia, gestore del ristorante “Alle grotte”: «Colpevole, l'incapacità della politica».

Dopo quattro anni di stop della tratta Seui-Ussassai per i problemi di tre ponti, i lavori iniziano nel 2018 con l'illusione di avere salva la stagione successiva: a tutt’oggi siamo fermi al collaudo di uno soltanto dei tre ponti mentre è aperto un contenzioso legale tra Arst e la ditta appaltatrice lombarda. Quattro anni fa il Trenino torna a Seui: a bordo alcuni dirigenti Arst entusiasti e passeggeri infuriati per le condizioni di viaggio pessime. Da un anno una frana tra Esterzili e Villanova Tulo, dove si stava procedendo alla messa in sicurezza di un costone roccioso, blocca l'arrivo del trenino a Sadali e dunque Seui. «Le ferrovie storiche della Sardegna – commenta il sindaco di Seulo, Enrico Murgia – meritano il riconoscimento Unesco come patrimonio dell’umanità. Serve togliere subito la gestione ad Arst e creare una fondazione di tutela e gestione, capace di recuperare risorse e creare opportunità di sviluppo».